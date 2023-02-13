和潤斥資逾4億元加入鴻海儲能戰隊 高雄案場明年投入電力交易

和潤企業 (6592-TW) 旗下和潤電能今 (13) 日參與「高雄鳳山區牛潮埔 170MW 智慧儲能案場」合資簽約，投資 4.4 億元以第二大股東之姿加入由北基 (8927-TW) 旗下三地能源、鴻海 (2317-TW) 利億國際投資、遠雄 (5522-TW) 旗下遠雄人壽組成的儲能戰隊，案場預計自明 (2024) 年第一季起投入台電電力交易平台。

和潤電能說明，高雄鳳山區牛潮埔 170MW 智慧儲能案場將是全台最大單一儲能案場，也是國內第一件成功籌組的 170MW 輸電級儲能案，已具國際水準。

和潤電能董事長劉源森表示，自去年 5 月開業以來，積極擴展再生能源事業版圖，但再生能源卻有間歇性、時間性和波動性等限制，隨著再生能源的占比愈來愈高，未來儲能案場的角色勢必更加吃重。

因此，本次和潤電能投資高雄 170MW 案場，是公司首場儲能合資案，投資規模更創自身儲能投資新紀錄，隨著案場將從明年第一季起投入台電電力交易平台，提供調頻備轉服務，可對和潤企業、和潤電能提供長期穩定的獲利貢獻。

本座智慧儲能系統位於高雄鳳山區牛潮埔，擁有 170MW/318MWh 裝置容量，採國際級儲能櫃完整系統，並通過業界最嚴格的 UL9540 儲能系統安全性現地認證。

和潤電能進一步說明，因應全球淨零碳排趨勢，國內外正積極投入再生能源發展，伴隨而來的是電網穩定和電力調度問題，儲能系統調控將是問題的解方，也將帶來龐大商機，和潤電能定位為創能、儲能、用能的整合服務專家，可提供全方位能源服務，協助大眾、法人更容易走向永續生活圈