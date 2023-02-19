迎RFID應用成長 永道射頻將IPO、韋僑營收可望再增2成

無線射頻 (RFID) 標籤應用擴大，市場正快速成長中，永豐餘 (1907-TW) 旗下金雞母永道射頻 (6863-TW)，回台即將上市掛牌，尋求進一步的成長，而現已上櫃掛牌的韋僑 (6417-TW) 去 (2022) 年營收以 13.15 億元創新高，今年也擴產，營收將逐季向上攀升。

韋僑台中大里仁化工業區新廠已完工取得使用執照，第一季完成各項設備進駐量產，預估 2023 年全年營收將在醫療應用領域出貨比重提高挹注下，全年營收年成長幅度還要攀升到 20% 以上。

同時，韋僑 2022 前三季營收達 9.46 億元其中醫療應用領域出貨比重成長至 29%，2023 年可望在歐系客戶擴大採購的利基推升下，比重突破 30%。同時，韋僑今年也也進一步取得國際低溫物流新訂單，也將成為挹注成長的動能之一。

韋僑 2022 年全年營收超越 13.3 億元，創新高，年增 20.91%，今完成遷入自建新廠集中生產後，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產，設計產能可達 30 億元，將刺激營收、獲利再成長 20% 創新高，預估 2023 年首季營收在 3 億元之上，全年營收還將逐季攀高。

全球消費性電子市場 2023 年下半年銷售顯露疲態，無線射頻標籤在智能化、自動化管理應用持續成長，且應用領域持續擴大，有助商機成長。韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料。

韋僑 2022 年前三季營收達 9.46 億元，稅後純益 1.33 億元，年增 72.21%，已超越 2021 年全年，每股純益達 3.15 元。