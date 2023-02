鴻海研究院新研究解決量子更正碼難題 獲二大研討會接收

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日宣布,鴻海研究院量子計算研究所提出的最新研究成果「Good Quantum LDPC Codes with Linear Time Decoders」,因解決量子更正碼 20 年難解問題,賦予低密度檢查碼落地實用性,獲頂級理論計算機研討會 STOC 2023 及頂級量子計算研討會 (QIP 2023) 接收。

「Good Quantum LDPC Codes with Linear Time Decoders」是由鴻海量子所所長謝明修、研究員林鼎鈞及加州理工大學和以色列魏茲曼科學研究所 (Weizmann Institute of Science) 所提出。

謝明修解釋,本研究的主要貢獻則是在給出最優量子低密度奇偶檢查碼的構造方式同時,也給出高效率的線性解碼器,使得最佳的量子低密度奇偶檢查碼 (Quantum low-density parity-check code,qLDPC code) 能夠具備匹配的實用性。

謝明修進一步指出,最優量子低密度奇偶檢查碼以及其對應的高效率解碼器的存在性問題,是量子計算理論超過 20 年的未解難題,這個問題在 2021 年得到部分解答,但是該文章並未提出高效率的線性解碼器,量子所此次的研究成果,完整的解決了此一難題,也是能被兩大頂級會議接收的主要原因。

The Annual ACM Symposium on Theory of Computing(STOC) 是理論計算機科學領域的頂級學術會議,長久以來致力促進理論計算研究的廣度與深度;The Conference on Quantum Information Processing(QIP) 則是量子計算理論最有聲望的頂級研討會,年度相關重要成果都會在該研討會以口頭報告形式進行發表。