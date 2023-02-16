鴻海有效專利超過6萬件 連6年入選全球百大創新機構

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日宣布，入選科睿唯安 (Clarivate)2023 年全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators 2023) 名單，這也是連續第 6 年入選，而目前鴻海有效專利數量超過 6 萬件外，也積極推動專利扶植新創計畫，協助新創事業發展。

目前鴻海有效專利數量多達 61489 件，從區域比重來看，以美國 32.5%、日本 27.3% 為主，其次為中國 22.4% 以及台灣 10.4%，推動專利國際化佈局策略。從專利類型來看，ICT 產品零組件佔 26.1%、奈米技術佔 20.9%、生產與製造技術佔 19.4%。

近年鴻海已將專利研發方向聚焦在「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，積極擴大相關專利投入，呼應集團新事業、新技術的發展方向。

鴻海表示，秉持「有質、有量、有多用」的專利策略與專利共享的精神，不僅強調專利的質量與數量，也強調「有用」。對內除了鼓勵同仁聚焦新專利技術的開發，優化研發能量，精進智財品質之外；對外則是在去年公布「鴻海專利扶植新創計畫」。

據了解，該計畫彙整逾 1400 件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，協助降低新創公司前期研發成本，不到一年已與 2 家新創公司簽約合作，分別授權人工智能領域專利、空氣淨化設計專利等，協助該新創事業的發展。

此外，鴻海在專利智權對外應用上，也與多家知名加速器簽訂企業新創參與 (Corporate Startup Engagement, CSE) 合作備忘錄，從更多元的角度幫助台灣新創公司，包括培養智慧財產的正確觀念認知。

全球百大創新機構獎今年評選方式延續使用雙軌制方法學，除了評選專利數量外，也特別針對企業收錄之所有專利項目，影響力 (Influence_、成功足跡 (Success)、全球化 (Globalization)、技術獨特性 (Rarity) 等指標評估與計分，更強調專利的質量以及影響力。鴻海今年在各項指標表現均較去年提升，特別在「影響力指標」有優異的表現。