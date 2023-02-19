本週操盤筆記：Fed會議紀要與美1月PCE、中概股和零售股財報、日銀總裁提名聽證會

本週重點國際財經大事包含：美國 1 月個人消費支出物價指數 (PCE)、美國聯準會 2 月會議紀錄、中國 2 月貸款市場報價利率 (LPR)、南韓、紐西蘭央行利率決議、Markit 主要經濟體 PMI，以及 G20 財長和央行總裁會議等，與此同時，日本將在本週稍晚公布最新通膨數據，並於眾議院舉行日本銀行 (央行) 總裁人事案聽證會。隨著美股財報季步入尾聲，大型零售股、中概股等企業財報將在本週揭曉。

本週操盤筆記 (0220-0224)

1.Fed 2 月會議紀錄

美國聯準會將在台北時間週四 (23 日) 凌晨公布 2 月會議紀要，在 1 月經濟數據顯示通膨似乎具有黏性之後，交易員將從最新會議紀錄中，尋找 Fed 會如何做出回應的相關線索，尤其是官員們對於升息 1 碼以上或是終點利率可能更高的看法。

Fed 在本月初會議結束後如預期升息 1 碼，使利率升到 4.5% 至 4.75% 目標區間，且聲明中強調，官員們認為持續上調利率是合適的。

繼上週之後，本週也將有多名 Fed 官員發表談話，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)，以及波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 等。

2. 美國 PCE、Markit PMI 等經濟數據

作為聯準會青睞的關鍵通膨指標，過去兩個月來，美國核心個人消費支出物價指數 (PCE) 大幅回落，支持了物價成長趨緩的說法，然而，上月的 CPI、PPI 雙雙高於預期，再加上強勁的非農就業報告，近來促使投資人調高升息預期，以及 Fed 在更長時間內維持較高利率的預測。

除了 PCE 以外，定於本週公布的其他美國經濟數據還有：2 月 Markit 製造業 / 服務業 PMI、Q4 GDP 修訂值、1 月成屋銷售、新屋銷售、營建許可與上週申領失業金人數。

3. 日本 CPI、眾議院舉行日銀總裁提名聽證會

日本將在本週五 (24 日) 公布最新 CPI 數據，市場預期，日本全國核心 CPI 年增率將進一步升至 4.2%，再創 41 年來新高。

日本政府上週正式提名植田和男 (Kazuo Ueda) 擔任下一任日本央行 (日銀) 總裁，日銀執行董事內田真一 (Shinichi Uchida) 和前金融廳長官氷見野良三 (Ryozo Himino) 為副總裁，而眾議院將在週五針對人事案舉行聽證會。

市場關注植田和男在會上的發言，他在大約一周前表示，日銀現行的寬鬆政策是適宜的，應該持續下去。

4. 美股財報季持續

隨著美股財報季步入尾聲，下週出爐的企業財報包含繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 和網易 (NTES-US) 等中概股，以及大型零售股沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US) 等。

其他同樣在本週公布業績的企業還有 Block(SQ-US)、eBay(EBAY-US)、Etsy(ETSY-US)、Booking(BKNG-US) 還有 Moderna(MRNA-US) 等。