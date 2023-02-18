過往衝勁不再 美國科技巨頭正在面臨「中年危機」？

隨著美國科技巨頭去年以來的大規模裁員，愈來愈多的討論認為，儘管利率可能是驅動這一浪潮的重要因素，還有與疫情相關的經濟景氣變化，但從另一個角度來看，這些公司正面臨中年危機 (midlife crisis)。

美國諮詢公司 Innosight 數據顯示，標普 500 指數的成分股公司日趨短命化。 1970 年代後半期的，這些公司的「平均壽命」為 30-35 年，但今後十年，恐將縮短至 15-20 年。

Meta(META-US)19 歲、谷歌 (GOOGL-US)24 歲、亞馬遜 (AMZN-US)28 歲、蘋果 (AAPL-US)46 歲、微軟 (MSFT-US)47 歲…… 在主角更替劇烈的美國經濟中，各企業均已不再年輕。

這些公司抓住時代變遷的趨勢，在不同的科技領域掌控優勢，取得近於壟斷的獨霸地位。但在「征服最具意義、最重要的山峰後，(它們) 在尋找新目標上感到苦惱」。

美國《大西洋月刊》(The Atlantic) 的 Derek Thompson 認為，科技行業已經完善了優化數位空間，以促進參與和廣告投放的藝術，並準備在下一次冒險中進行深入投資。 但它受到疫情後通膨和利率上升的打擊，這使得這種轉向更難執行。

其結果就是，人們在新聞中所見，各大企業的裁員風潮。

多年來，大型科技公司的高管一直在將資源轉向回報不確定的新企業。亞馬遜最近僱傭了超過 10000 名員工來開發其人工智能產品 Alexa。Meta 更是完全轉向構建虛擬世界，這些部門擁有大約 15000 名員工。 據報導，蘋果有 3000 人在開發 MR，還有數千人在開發谷歌的語音助手。

這些新投資都未能馬上取得成功，但來自風險投資的資金已在減少，舊業務正在放緩，股東的失望不斷累積。經營者們對長期增長也喪失了原來的從容和自如—這些都在凸顯企業邁入中年後的危機感上升。

《日本經濟新聞》評論認為，美國科技行業，尤其是科技巨頭，三大「地殼變動」正在從根本上動搖它們的基礎。

第一是市場的成熟，各企業都已經變得過於巨大，彼此蠶食對方業務領域的同類相食 (cannibalism) 也日趨嚴重。無法再像能瞄準藍海市場 (未開拓市場) 的過去那樣行動。

另外，內在的危機、巨大化帶來的文化嬗變也在加強。大企業應對多樣化的行動和責任增加，難以維持年輕時的自由、奔放的行事風格。

第三股逆風正是全球的監管網。不僅限於在一系列科技行業監管方面帶頭的歐洲。美國司法部也終於針對谷歌的網絡廣告業務提起訴訟，要求其拆分。即便各主要企業展開創出歷史最昂貴的遊說活動，狀況也未改變。