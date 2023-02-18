〈紐約匯市〉市場關注Fed行動 DXY觸六周高點後回吐升幅 周線仍收紅

隨著市場重新調整預期，等待更多有關聯準會 (Fed) 如何繼續應對通膨的線索浮現，美元指數周五 (17 日) 觸及六周高點後回吐升幅，於平盤附近徘徊。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.01%，至 103.85，周線漲 0.2%。

兩位 Fed 官員周四表示，本月初的升息幅度原本可能更大，若要把通膨率壓至理想水平，進一步調高借貸成本非常重要。

華爾街各大銀行也上調升息預期，高盛預估 Fed 今年將再升息 3 次，每次升息 1 碼。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，目前市場正在對 Fed 的升息預期進行重大調整，當前的通膨浪潮正為各地決策官員帶來麻煩，全球貨幣政策可能變得更緊縮。

Klarity FX 主管 Amo Sahota 也稱，市場正針對未來幾個月進行調整，最實際的情況是在 3 月升息 1 碼，然後 5 月再升 1 碼。

聯邦資金期貨交易員目前預期，利率將在 7 月達到 5.31%，且全年都將維持在 5% 以上。目前利率處在 4.5% 至 4.75% 目標區間。

歐元漲逾 0.2% 至 1.0696 美元，自盤中創下的六周低點回升。周線漲逾 0.1%。

歐洲央行 (ECB) 官員明確表示，他們認為歐元區利率將繼續上升。ECB 執行委員會成員 Isabel Schnabe 便稱，歐元區通膨可能比金融市場目前消化的還要更持久。

美元兌日元升 0.16% 至 134.14 日元，盤中最高升破 135 日元關卡，是去年 12 月 20 日以來首度。周線升逾 2%。

英鎊漲 0.4% 至 1.2041 美元，結束連續兩日的貶勢。周五數據顯示，即使生活成本為家庭帶來壓力，英國 1 月商店銷售仍意外上升。

Mesirow 資深投資策略師 Uto Shinohara 表示，雖然美元兌歐元和英鎊都回吐近期部分升幅，但走勢相對較小。市場已對近期公布的強勁數據作出反應，投資人正在等待更多訊息，作為美元的催化劑。

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