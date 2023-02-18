〈台幣〉補班獨家開市 午盤微貶暫收30.405元 成交量低迷

美國最新 PPI 數據高於預期，聯準會 (Fed) 鷹聲四起，又有官員表態認為必須持續升息對抗通膨，帶動美元走強，台北匯市今 (18) 日補班日獨家開市，交投清淡，新台幣兌美元匯率持續走軟，午盤暫收 30.405 元，微貶 0.1 分，波動不大，台北外匯市場成交值僅 0.42 億美元。

外資昨天提款台股並偏向匯出，新台幣兌美元匯率失守 30.4 元關卡，終場重貶 1.24 角，收在 30.404 元，為逾 1 個月新低，亞幣全面跳水。

新台幣匯率今天以 30.406 元開盤，微貶 0.2 分，最高來到 30.385 元、最低 30.406 元，午盤暫收 30.405 元，貶值 0.1 分，台北匯市週六獨家開市，料全日成交量能維持低迷。

Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通膨仍高，需要繼續升息直到看到對抗通膨取得更多明顯進展。美國里奇蒙 Fed 總裁巴金（Thomas Barkin）也傾向支持 Fed 在未來單次會議上的升息幅度為 1 碼（25 個基點），這將能讓聯邦公開市場委員會（FOMC）對最新數據做出靈活反應。

華爾街各大銀行也上調升息預期，高盛預估 Fed 今年將再升息 3 次，每次升息 1 碼。美元指數周五 (17 日) 觸及六周高點後回吐升幅，於平盤附近徘徊。