對Fed升息預期增加 美元大漲至6周新高

美元交易周五 (17 日) 升至 6 周高點，因強勁的美國經濟數據和 Fed 官員的評論導致交易員押注更多升息即將到來。

周四 (16 日) 公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數意外下降，1 月生產者物價指數 (PPI) 月增幅創下 7 個月以來最大。

聖路易斯 Fed 行長布拉德周四表示，他支持進一步升息，這將使借貸成本升至 5.25% 至 5.5% 左右。

Fed 的目標區間目前為 4.5% 至 4.75%；2022 年 3 月時為 0% 至 0.25%。

荷蘭銀行 ING 外匯策略師佩索爾 (Francesco Pesole) 表示：「Fed 現在可以像它希望的那樣表現出強硬的態度，因為數據非常強勁。」「自就業數據發布以來，美國幾乎所有新發布的數據都表現強勁。」

他說，「美元正在走高。市場肯定在朝著更高的利率預期邁進。」

美元指數最新上漲 0.64% 至 104.52，為 1 月中旬以來最高水平。

高盛經濟學家周四調高了對 Fed 今年升息的預期。他們之前曾預計還會再升息兩次，但在最新報告中告訴客戶，現在預計 3 月、5 月和 6 月將連續三次升息 25 個基點，「源自成長強勁和通膨走強的訊息」。這將使利率升至 5.25% 至 5.5%。

由於投資人調高了對利率最終走向的預期，指標美國國債殖利率飆升。殖利率與價格成反比。

2 年期美國國債殖利率周五觸及逾 3 個月高點 4.718%。