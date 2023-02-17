零售股財報將成美股新一波考驗

隨著投資人深入了解消費者支出的健康狀況、以及通貨膨脹對企業獲利的影響，未來幾周重點零售商的財報結果將考驗美股反彈的力度。

隨著不熅不火的第 4 季財報季即將結束，沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 將在下周公布財報，百思買 (BBY-US) 和勞氏 (LOW-US) 等其他知名零售商也將在下下周公布財報。

消費者面對物價飆升的反應將成為投資人的關鍵話題，因為有些人很有信心經濟能夠避免嚴重衰退，即使 Fed 繼續升息以抑制通膨。

經濟韌性的一個跡像出現在過去一周，數據顯示美國 1 月零售額增幅為近 2 年來最大。

Murphy and Sylvest Wealth Management 市場策略師諾特 (Paul Nolte) 表示：「零售銷售數據相當強勁，我們希望零售商自己出面確認。」

他正考慮買進在 2022 年因房市舉步維艱而遭受重創的家居裝修零售商股票。

根據 Refintiv IBES 的數據，即使第 4 季業績不佳，標普 500 成份股的獲利將較去年同期下降 2.8%，但美股仍在上漲。其他將於下周發布財報的企業包括晶片公司輝達 (NVDA-US)、新冠疫苗製造商 Moderna (MRNA-US) 和電子商務公司 eBay (EBAY-US)。

截至周四 (16 日)，標普 500 指數 2023 年至今已上漲 6.5%，從去年的慘淡表現中反彈。

零售股 2023 年的回報喜憂參半。小型股和大型股權重平均的 SPDR S&P Retail ETF 年來上漲 17%。 但一些大企業的表現卻不那麼樂觀。

全球銷售額最大的零售商沃爾瑪股價 2023 年僅上漲 1.7%，而美國最大家居連鎖店家得寶也上漲 1.7%。摩根大通零售分析師表示，兩家公司都將於下周二 (21 日) 發布財報，並將「讓其他所有企業人做好準備」。

摩根大通分析師在財報預覽報告中寫道，「預計家得寶和沃爾瑪在財測和消費者方面的基調至多是保守。」 他們將沃爾瑪股票評級為「中性」，給家得寶的評級為「加碼」。

將在下周公布業績的其他零售商包括 TJX Companies (TJX-US) 和 Bath & Body Works (BBWI-US)。

Chase Investment Counsel 總裁圖茲 (Peter Tuz) 表示，他將關注零售商是否能夠提高價格以彌補其成本。

他的公司持有各種零售商，包括折扣店 Dollar Tree (DLTR-US) 和專業零售商 Crocs (CROX-US) 和 Ulta Beauty (ULTA-US)，但並未持有像沃爾瑪和亞馬遜 (AMZN-US) 這樣的大型零售商。

他說，「與大眾市場零售商相比，我們明確強調特定產業的零售商。」「就大型零售商而言，很難確定是什麼讓它們成長。」

投資人下周還將關注周三 (22 日) 發布的 Fed 最近一次會議紀錄，當時 Fed 在前一年大幅升息後將升息幅度縮減至 25 個基點。

自那次會議之後，數據顯示美國消費者物價在 1 月加速上漲，生產者物價漲幅為 7 個月來最大。

加上強勁的就業報告，這些數據導致投資人調高了對 Fed 會升息多高以及利率將維持多久的預期，目前期貨價格顯示 7 月聯邦基金利率將超過 5.2%。

Horizon Investment Services CEO 卡爾森 (Chuck Carlson) 表示，零售商的獲利若極其強勁，可能會加劇人們對 Fed 更加強硬反應的擔憂，「如果這些數據真的非常非常強勁，那麼從 Fed 的角度來看，好消息太多就是壞消息。」