〈美股早盤〉Fed官員放鷹引市場擔憂 主要指數開低

市場擔憂在美國經濟強勁的情況下通膨加速，可能促使聯準會（Fed）在今年全年維持限制性貨幣政策，美股主要指數周五（17 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌逾 1%。

美國本周三項重磅經濟數據：消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、零售銷售均超乎市場預期，顯示美國通膨率仍然頑強且有向上升溫風險，這可能會促使聯準會（Fed）在未來幾個月進一步升息。

另外，美國勞工部上周初領失業金人數超預期凸顯就業市場吃緊，在增添通膨上行風險時，也加重 Fed 升息壓力。

美國本周經濟數據顯示通膨問題，Fed 兩名官員接連放鷹。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，在 2 月初的聯邦公開市場委員會會議上，他就認為有令人信服的理由，需要再次升息 2 碼（50 個基點）。

另外，有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁布拉德也表示，他不排除在 Fed 3 月會議上支持升息 2 碼的可能性，希望 Fed 盡快把政策利率提高至 5.375%。相較之下，大多數 Fed 官員都傾向升息 1 碼（50 個基點）。

大宗商品方面，由於美國原油庫存增加和 Fed 進一步收緊政策的前景蓋過中國能源需求正在改善所帶來的提振，國際油價本周出現下跌。

數位資產方面，比特幣在連續三天上漲後回落，此前市場對美國監管打擊的擔憂有所緩解。加密貨幣相關股票美股盤前也走跌，包括 Coinbase(COIN-US)、Riot Platforms(RIOT-US) 與 Stronghold Digital Mining(SDIG-US) 在內。

截至台北時間周五（17 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.68%，至每股 152.67 美元

《紐約郵報》昨援引知情人士消息報導，蘋果過去幾天已開始削減數百名的約聘員工。據悉，蘋果將此舉視為削減成本，而非真正的裁員。裁撤約聘員工是一種更簡單的精簡人力方式，因為蘋果不必支付資遣費，也不必面臨員工提起不當解雇的潛在訴訟。

美光 (MU-US) 早盤下跌 0.33%，至每股 59.85 美元

根據外媒報導，美國裁員 15% 將在全球範圍內裁撤約 7,200 名員工，目前還不清楚削減的方式和地點。如果平均分配，這將意味著在愛達荷州削減大約 750 人。據悉，美光已經開始在新加坡和台灣裁員，新加坡被裁退的員工主要是資歷較淺的，整個裁員活動預估要持續至 2 月 18 日。

福特 (F-US) 早盤下跌 0.39%，至每股 12.86 美元

有消息指出，寧德時代與福特汽車最近達成協議的事情將受到審查，以確保寧德時代電池核心技術不會洩漏給福特。對此，知悉寧德時代的人表示，兩家公司的合作為技術和服務方面，接受相關部門如商務部等審查為正常程序，利用技術許可模式賺錢，說明寧德時代對自身技術自信。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月出口價格指數月增率報 0.8%，預期 - 0.2%，前值 - 3.2%

美國 1 月進口價格指數月增率報 - 0.2%，預期 - 0.2%，前值 - 0.1%

華爾街分析：

Oanda Europe 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，最新的生產者物價指數（PPI）數據傳達出一個訊息，讓經濟實現軟著陸將是非常具有挑戰性的，在這一過程中股市可能會出現劇烈動盪。