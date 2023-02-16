〈財報〉派拉蒙獲利未達預期 股價大跌

派拉蒙全球 (PARA-US) 周四 (16 日) 公布其第 4 財季業績，由於廣告收入疲軟和串流媒體虧損加速，營收和獲利均不及預期。

這家串流媒體巨頭的股價在周四盤前交易下跌超過 8%。

該公司財報顯示，2022 年直接面向消費者的損失約為 18.2 億美元，略高於 18 億美元的預期。在財報聲明中，CEO 巴基許 (Bob Bakish) 斷言「預計公司將在 2024 年恢復獲利成長」。

派拉蒙第 4 季業績與華爾街普遍預期相比如下：

●營收 81.3 億美元，低於預期的 81.7 億美元

●調整後每股獲利 (EPS) 0.08 美元，低於預期的 0.24 美元

●Paramount + 訂戶淨增 990 萬，符合預期

●全球 Pluto 月活躍用戶 (MAU) 7900 萬，高於預期的 7700 萬

巴基許在財報聲明中表示，「派拉蒙在其以流行內容為核心的全球多平台戰略上繼續取得成功。」「沒有什麼比 Paramount+ 的成長更明顯了，它在第 4 季新增了創紀錄的 990 萬訂戶，主受『捍衛戰士：獨行俠』、『1923』和『犯罪心理：進化』(Criminal Minds：Evolution) 等熱門內容的推動。」

他補充說：「2022 年派拉蒙影業有 6 部電影在美國票房排名第一，也重新獲得有線電視中收視率最高的媒體家族地位。我們的內容和平台戰略正在奏效，而且內容更加出色；在今年推出更多獨家內容的推動下，預計公司將在 2024 年恢復獲利成長。」

雖然串流媒體部門的獲利能力陷入困境，但 Paramount+ 的訂戶數量繼續激增，本季增加近 1000 萬，總數達到近 5600 萬。與市場普遍預期持平，因為該公司依靠授權和熱門系列的衍生產品，如『黃石公園』、『夢魘殺魔』(Dexter) 和『財富之戰』(Billions)。

派拉蒙最近宣布將其 Paramount+ 和 Showtime 串流媒體服務合併為一項名為「Paramount+ with Showtime」的服務，在不斷升級的有線電視退訂趨勢和直接面向消費者的損失中，該公司著眼於在有線電視和串流媒體服務之間實現更大程度的整合。

廣告收入也一直是一個不利因素，由於收視下降和外匯損失，該公司電視媒體部門廣告成長本季同比下降 7%。

派拉蒙全球的股價雖然今年以來上漲約 45%，但仍較去年同期下跌近 20%；但一位知名投資人看好這家陷入困境的公司：巴菲特。

根據周二 (14 日) 發布的最新的監管文件，巴菲特旗下的波克夏控股公司 (BRK.B-US) 增持派拉蒙全球的股份，在 2022 年第 4 季額外買進 240 萬股價值超過 4000 萬美元的股票。

巴菲特的公司現在擁有這家串流媒體巨頭超過 9300 萬股。