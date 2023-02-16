〈美股早盤〉美1月PPI增速超預期 主要指數開低

美國最新公布的生產者物價指數（PPI）增速超預期，凸顯通膨壓力持續，繼先前消費者物價指數（CPI）與零售銷售出乎市場預料的報告後，再度加重聯準會（Fed）的升息壓力，美股主要指數周四（16 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 330 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 1.6%，標普 500 指數跌近 1.3%，費城半導體指數跌近 2%。

美國勞工部周四公布數據顯示，受能源成本上漲影響，美國 1 月 PPI 年增 6%，高於市場預期的 5.4%，但較修正後前值 6.5% 有所回落，為去年 3 月以來最低漲幅；上月 PPI 月增 0.7%，為去年 6 月以來最大增幅，主要是受能源成本上漲所推動。

剔除波棟較大的食品和能源，美國 1 月核心 PPI 年增 5.4%，略低於修正後前值 5.8%，但仍遠高市場預期的 4.9%；上月核心 PPI 月增率報 0.5%，高於市場預期和修正後前值的 0.3%。

與此同時，勞工部同日公布的另一份數據顯示，上周經調整後初領失業金人數報 19.4 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 19.5 萬人減少 1 千人，而上周續領失業金人數則持續攀升，整體來看就業市場依然火熱。

此外，美國 2 月費城聯準銀行製造業指數暴跌至 - 24.3，遠低市場預期的 - 7.4 與前值 - 8.9，創 2020 年 5 月以來新低。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特稍早表示，上次會議提到升息 2 碼（50 個基點）的理由「令人信服」，需要把利率提高到 5% 以上，並且保持一段時間。她認為美國今年的經濟增長「遠低於趨勢」，薪資成長比物價穩定水準高出 1 至 1.5 個百分點，凸顯通膨仍存有升溫風險，預估 2025 年通膨率會達到 2%。梅斯特是聯邦公開市場委員會（FOMC）2024 年投票委員，目前沒有投票權。

其他消息方面，比特幣價格升至 6 個月新高，此前全球最大加密貨幣交易所幣安表示準備支付罰款，以解決正在進行的監管調查。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 7.3%，報 24,369 美元。

截至台北時間周四（16 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.38%，至每股 211.29 美元

根據美國媒體《Electrek》報導，受降價和新的 7,500 美元聯邦稅收抵免影響，特斯拉在美國訂單激增，本季在美 Model Y 已售罄且產能耗盡，4 月前不會再生產該車型，但在某些市場仍有一些特定的庫存配置。

此外，特斯拉股價今年以來已累積上漲逾 70%，該公司執行長馬斯克有望奪回「全球首富的寶座。碼斯克的個人財富約為 1,840 億美元，雖然仍遠低於其本人在 2021 下半年創下的 3,000 美元高峰，但今年來已成長逾 500 億美元。按 2 月 15 日特斯拉收盤股價計算，馬斯克的身價與目前全球首富阿爾諾（Bernard Arnault）的落差僅有不到 100 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 2.10%，至每股 99.20 美元

近日亞馬遜已警告歐洲的經銷商將在明年停止訂貨，轉而直接從品牌商購買產品，此舉為砍掉中間商來避免損失。亞馬遜表示，這項計畫將於明年 1 月開始實施。受影響的中間上可以在線上銷售產品，亞馬遜會從每筆銷售中抽取傭金，並收取額外的物流和廣告費用，而中間商無須購買庫存並銷售商品。

Roku(ROKU-US) 早盤大漲 10.93%，至每股 70.43 美元

串流媒體設備商 Roku 盤前大漲逾 10%。該公司上季營收報 8.67 億美元，優於市場預期的 8.05 億美元，去年同期為 8.65 億美元；毛利報 3.64 億美元，去年同期為 3.8 億美元；活躍帳戶在上季成長 16% 至 7,000 萬，高於市場預期的 6,900 萬。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.4 萬，預期 20 萬，前值 19.5 萬

美國上周續領失業金人數報 169.6 萬，預期 169.5 萬，前值 168 萬

美國 1 月 PPI 年增率報 6.0%，預期 5.4%，前值 6.5%

美國 1 月 PPI 月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 - 0.2%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 5.4%，預期 4.9%，前值 5.8%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月費城 Fed 製造業指數報 - 24.3，預期 - 7.4，前值 - 8.9

華爾街分析：

First American Trust 投資長 Jerry Braakman 受訪時表示，市場都在試圖弄清楚，美國經濟會出現難得一遇的軟著陸，還是需要長時間才會顯現的恐慌性衰退，而這就是多空雙方之間的角力。

黑石集團總裁格雷（Jonathan Gray）表示，儘管美國通膨顯示出放緩跡象，但 Fed 仍將把利率提高至 5.25%-5.5% 區間，並將在較長的時間內維持這一水準。另外，今年美國公債殖利率曲線將出現倒掛，經濟活動也將放緩，但全球當前所處形勢比 2008 年經融危機期間要好得多。