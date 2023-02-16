美股空頭大軍開年潰敗 單月損逾千億美元

去年狂賺 3000 億美元的美股空頭大軍，卻在 2023 年開年兵敗如山倒。

截至 15 日收盤，標普 500 指數年初至今累計上漲 8%；以科技股為主的那斯達克指數上揚 15.3%，創 2001 年以來的最佳 1 月表現。

與之對應的則是空頭的大幅敗退。根據空頭研究機構 S3 Partners 的數據，1 月空頭累計損失金額約為 1055 億美元，短短一個月就虧掉去年獲利的三分之一。該公司總經理杜薩尼夫斯基 (Ihor Dusaniwsky) 表示，蒙受巨額損失的放空者正在積極調整位。

但是美股走勢為何會發生反轉？首先，通膨顯示降溫跡象，Fed 放緩緊縮進程。嘉盛集團資深分析師佩里 (Joe Perry) 解釋：「市場開始預計 Fed 將結束升息甚至啟動降息，美債殖利率回落相對推升了股票的吸引力。」

不過他認為，通膨形勢並不那麼樂觀，「最新公布的 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 5.6%，雖然低於前值，但仍是通膨目標 2% 的近 3 倍，回歸物價穩定前路漫漫。而市場為今年降息 50 個基點定價也過於樂觀，不預期 2023 年會降息。」

他進一步表示，害怕錯過 (FOMO) 的情緒也是導致市場年初大幅上漲的原因，「投資人擔心落後或錯過反彈機會，而暫時忽視了獲利下滑的預期。」

同時，多頭來勢洶洶，空頭為減少損失被迫平倉，形成軋空行情，反而助長美股反彈。佩里說，「年初以來，大盤走高主要由去年的最大輸家帶動，可以看到納指過去一個月的表現遠超道瓊和標普 500 指數，升息步入末段的預期將令納指具有韌性，多頭期待該股指重新挑戰去年 8 月的高點。」

瑞銀全球財富管理美洲股票主管萊夫科維茨 (David Lefkowitz) 也持類似觀點，他表示：「股市出現鏡像效應，去年表現最差的股票今年一直表現優異，看來確實像是一些風險偏好的回歸以及空頭回補。」