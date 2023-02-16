中國1月汽車銷量雙減逾3成 第一季需求仍有壓

中汽協今 (16) 日發布今年 1 月中國市場汽車銷量狀況，受消費提前透支、傳統燃油車購置稅與新能源車補貼政策退出影響，加上春節假期，1 月乘用車銷售 146.9 萬輛，季減 35.2%、年減 32.9%，展望本季，由於有效需求不足延後消費力道，第一季終端市場將面臨壓力。

中汽協表示，1 月四大類車型銷量季、年皆呈現明顯下降，其中跨界汽車銷量減幅最明顯，傳統燃油車當月銷量 90.4 萬輛，季減 31%、年減 44.8%；新能源車銷量 40.8 萬輛，季減 49.9%、年減 6.3%。

另外，商用車市場整體需求放緩、持續低迷，且春節後復工復產時間較晚，市場需求需要時間恢復，貨車 1 月銷量 15.9 萬輛，季減 33.4%、年減 49.5%，客車銷量 2.1 萬輛，季減 59.2%、年減 29.5%。

各大汽車集團銷量狀況方面，上汽 1 月銷售 23 萬輛，市占率 13.9% 站穩寶座，隨後依序為一汽、長安、比亞迪與廣汽，其中比亞迪為其中唯一快速成長的品牌，1 月銷量年增達 58%，電動車大廠特斯拉與自主品牌奇瑞汽車也較去年同期成長雙位數。

儘管各家銷量多呈現雙減，不過中國汽車出口優於去年同期， 1 月汽車出口 30.1 萬輛，季減 7.1%、年增 30.1%，一般汽車 25 萬輛，年增 35.6%，商用車 5 萬輛，年增 8.1%、新能源車 8.3 萬輛，年增 48.2%。

中國政府各部門也正在推動新刺激政策，正刺激汽車市場復甦，包含支持居住、新能源汽車等消費恢復政策，商務部也宣布將根據情勢，聚焦汽車、家居等領域，推出新政策，工信部等部門也將推動公共領域車輛全面自動化試點計畫。