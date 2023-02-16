〈財報〉元宇宙概念股Roblox上季業績報喜 盤中股價飆漲24%

元宇宙概念股 Roblox 周三（15 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於上季假日期間用戶在該公司平台消費踴躍，推升當季預訂量打敗華爾街分析師預期，激勵 Roblox 盤中股價大漲 24%。另外，Roblox 上季財報還顯示虧損收窄，遠優市場預期。

截稿前，Roblox(RBLX-US) 盤中股價上漲 24%，每股暫報 44.23 美元。

財報顯示，Roblox 第四季（截至去年 12/31）營收年增 2% 至 5.79 億美元；預訂營收（包括當季確認的銷售額和延遲收入）年增 17% 至 8.994 億美元，高市場預期的 8.814 億美元；上季每股虧損 0.48 美元，優於華爾街分析師預期的 0.52 美元、淨損報 2.9 億美元，低於市場預期的虧損 3.03 億美元。

此外，Roblox 上季日活躍用戶（DAU）年增 19% 至 5,880 萬，低於市場預期的 5,930 萬人；用戶上季在其遊戲平台花費時間成長 18%，超過 128 億個小時；每日活躍用戶平均預訂費用下滑 2% 至 15.29 美元。

去年全年，Roblox 營收成長 16% 至 22 億美元，淨損為 9.244 億美元，而 2021 年淨損為 4.917 億美元；全年日活躍用戶成長 23% 至 5,600 萬。

值得注意的是，Roblox 公布低於市場預期的上季虧損，與 Take-Two Interactive(TTWO-US)和藝電 (EA-US) 等其他遊戲公司業績形成鮮明對比。後面兩家公司將其悲觀財測歸咎於投資人對衰退的擔憂，即遊戲市場將出現更廣泛的下滑。

不過到目前為止，分析師似乎樂觀的認為，Roblox 的「元宇宙」將在新冠疫情後環境保持成長，因為該公司正透過知名藝術家的音樂會等活動吸引用戶。Roblox 今年 1 月的平均日活躍用戶為 6,500 萬，而去年 12 月底為 5,880 萬。

展望未來，Roblox 財務長 Michael Guthrie 表示，與基礎設施相關的資本支出預料將在今年下半年減少 25% 至 30%。