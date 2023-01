通膨壓力沉重 美國折扣零售連鎖店額流量激增

根據追蹤客流量數據公司 Placer.ai 的最新報告,隨著美國購物者持續大量湧入,預計一些折扣店的客流量增速將持續到 2023 年。

根據統計,第 4 季折扣零售商的每周客流量除 12 月 12 日當周僅增加 9.4% 之外,所有時間都以兩位數的百分比成長。

在主要折扣零售商中,Five Below (FIVE-US) 的客流量增幅最為顯著,尤其是在聖誕購物周結束時。與 2019 年同期相比,2022 年第 4 季該零售商的客流量增加超過 50%。與此同時,知名折扣零售商 Dollar General Corp (DG-US) 和 Dollar Tree Inc (DLTR-US) 的客流量分別較新冠疫情前增加了 22.8% 和 15.3%。此外,Dollar Tree Inc 旗下的 Family Dollar 的客流量也成長 20% 以上。

雖然美國通膨率已從去年 9.1% 的高點下滑至如今的 6.5%,但仍然處於歷史相對高點,消費者仍然面臨高物價壓力。Placer.ai 在報告中指出:「隨著消費者繼續尋找方法來調整購物習慣,以適應持續的通貨膨脹,折扣店和『一元店』似乎處於有利地位,預計在 2023 年仍可保持客流量成長。」

除了光顧折扣零售商,消費者也開始轉向購買平價品牌。富國銀行指出,許多必需消費品製造商正面臨商品降價對品牌造成的影響。該行的研究報告顯示,由於銷量下降 2.5%,12 月品牌商品銷售額增速環比下降了 44 個基點。

富國銀行股票分析師凱利 (Edward Kelly) 建議客戶,「過去幾年通貨膨脹率一直在支持必需消費品的零售收益,並為強勁的薪資成長和隨之而來的經營槓桿做出主要貢獻。這股順風似乎將在 2023 年減弱,我們建議選擇更加可靠的標的。」「從長期來看,自有品牌的銷售趨勢將繼續超過品牌產品,因為零售商試圖保持較高的獲利率,而消費者將注意力轉向更平價的產品。」

這種趨勢可能會影響到不少品牌商:像是寶潔 (PG-US)、高露潔 (CL-US)、金佰利 (KMB-US)、Church & Dwight Co., Inc. (CHD-US) 和高樂氏 (CLX-US) 等主要必需消費品製造商。

此外,富國銀行的報告還指出,大型超市的銷售額成長速度繼續超過整體零售業。凱利表示:「超市將繼續較大市占率,預計第 4 季食品雜貨通路銷售額成長速度超過全通路 208 個基點。若以 3 年為基準,這種優勢會收窄至 56 個基點。」

這項研究報告與 Placer.ai 報告的主要觀點吻合,兩份報告都顯示出包括 Dollar Tree Inc、克羅格 (KR-US)、Albertsons Companies Inc (ACI-US) 等折扣店在內的雜貨連鎖店,以及包括 Trader Joe’s、H-E-B 等在內的許多小型必需品雜貨商的客流量,都較新冠疫情前水平顯著增加。

另外,Placer.ai 的最新報告的結論還指出,雖然沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和目標百貨 (TGT-US) 等零售業龍頭提供的雜貨配送服務預計將在 2023 年占據主導地位,但多數消費者顯然更加看重廉價食品雜貨店的店內購物體驗。