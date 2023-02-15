特斯拉承諾2024年底開放7500個充電椿供所有電動車使用

拜登政府希望 2030 年時在美國路上看到至少 50 萬個電動車充電椿，於周三 (15 日) 宣布了一系列措施以實現這個目標，其中包括建立和經營充電網絡的公司的承諾，如特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、 ChargePoint (CHPT-US) 等。

如果規劃中的充電基礎設施項目符合最新聯邦標準，所有這些公司都將獲得聯邦資金的補助，相關標準也在周三公布。

白宮官員表示，其中一項方案是要求特斯拉作出承諾，向其他製造商生產的電動車開放其數千個充電椿。到目前為止，在美國，特斯拉超級充電站主要供該公司自有電動車使用。

特斯拉更慷慨地同意，到 2024 年底時在美國至少有 7500 個全面開放的充電椿可供任何兼容的電動車使用。其中將包括至少 3500 個位於主要高速公路沿線的特斯拉 250 千瓦加壓器，以及在酒店和餐館等場所提供速度較慢的 2 級充電椿。

官員表示，特斯拉還同意將其超級充電站的美國網絡數量增加兩倍，新充電器將在紐約州水牛城。該公司一直在該城市一家工廠組裝部分充電設備；該廠原本打算生產太陽能電池板。

多年來，特斯拉一直規劃在美開放其充電網絡。根據特斯拉最新的年度財務報告，2021 年 11 月，該公司「開始在某些地點為非特斯拉車輛提供加壓器接入，以支持加速世界向永續能源過渡的使命」。

白宮基礎設施負責人蘭德魯 (Mitch Landrieu) 表示，在去年與白宮討論充電基礎設施問題的眾多汽車業 CEO 中 ，馬斯克是其中之一，「他非常開放，非常有建設性。」「當時，他說他的意圖是與我們合作，讓他的網絡具有互動。其他人也都贊成他的看法。」

白宮還讚揚了其他汽車製造商和企業，包括通用汽車、Pilot 公司和充電網絡 EVGo 之間的一項獨立協議，即在美國高速公路沿線的 Pilot 和 Flying J 中心安裝 2000 個快速充電椿。

通用汽車還與 FLO 單獨合作，計劃到 2026 年在美國社區安裝多達 40000 個公共 2 級電動車充電椿，這將成為通用汽車 Ultium Charge 360 網絡的一部分，並可供所有電動車司機使用。

福特承諾到 2024 年 1 月在該公司 1920 家經銷商處安裝直流快速充電椿。

Hertz (HTZ-US) 和石油巨頭 BP 的 EV 充電部門計畫在美國主要城市安裝數千個充電椿，供 Hertz 客戶和公眾使用。

在周三的公告中，能源部和運輸部還公布了最新收費標準，「確保每個人都可以使用充電網絡，無論是什麼車，在什麼州充電。」