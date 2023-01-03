消費者越來越小氣 美國零售商2023年日子難過

對於零售商來說，1 月通常很容易被忽視。

購物者趁機退換貨，拿著禮品卡到商店消費。他們可能會急於購買運動服或其他物品，以貫徹新年的新希望。

但今年 1 月的風險更高。許多零售商將在接下來幾周結束財政年度，這可能有助於確定假期季是贏還是輸。這也是商店清理多餘庫存的重要時刻。1 月也可能為 2023 年定下基調，畢竟不少經濟學家和零售業觀察家預計美國將陷入衰退。

到目前為止，假期提前的結果比部分經濟學家和零售商擔心的要好。根據 MasterCard SpendingPulse 的數據，11 月 1 日至 12 月 24 日的銷售額成長了 7.6%；MasterCard SpendingPulse 計入所有支付形式的店內和線上零售額。這個數字包括餐廳，未針對 11 月同比成長 7.1% 的通貨膨脹率進行調整。

然而，跡象顯示，購物者可能無以為繼。信用卡餘額已經上升，個人儲蓄率下降，珠寶和電子產品等大件商品的銷售也有所減弱。

此外，美國人在疫情初期紓困資金、無聊和累積儲蓄的推動的消費狂潮，已是昨日黃花。

零售商進入 2023 年時就已考慮到客流量在假期高峰期已經落後的事實。

根據 Placer.ai 的數據，6 大零售商：沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US)、百思買 (BBY-US)、諾德斯特龍 (JWN-US)、科爾百貨 (KSS-US) 和梅西百貨 (M-US)，從黑色星期五到聖誕節當周的客流量平均同比下降 3.22%；與疫情前相比也下降近 5%。

諮詢公司 SW Retail Advisors 總裁維德里茲 (Stacey Widlitz) 表示：「似乎很多品牌都預計 1 月會出現更大的衰退。」

她注意到越來越多零售商正在使用禮品卡來刺激銷售。 例如，Urban Outfitters (URBN-US) 旗下零售連鎖店 Anthropologie 為網路購物滿 200 美元以上的顧客提供 50 美元的未來購物獎勵。但這筆獎金必須在 1 月 31 日公司財季結束前用完。

她表示，這些優惠的重點是促使購物者在假期後通常的淡季進行採購。這也是零售商出清過剩庫存並以更簡潔狀態開始新財政年度的最後機會。

但對某些人來說，對預算更敏感的消費者可能是一個機會。

在上個月的財報電話會議上，沃爾瑪 CEO 麥克米倫 (Doug McMillon) 表示，預計隨著消費者因假期消費而感到緊張，銷售額將會增加。與許多其他零售商一樣，沃爾瑪的假日季包括 1 月在內。

他說，「有時當人們對價格特別敏感時，就會在 12 月底和 1 月的當季最終走強。」「這就是我所期待的。」

這家折扣店已經以其低價雜貨和家庭必需品吸引了更富有的購物者。過去兩季其食品市占率成長有 75% 來自年收入超過 10 萬美元的家庭。

然而，與競爭對手 Target 和 Costco 一樣，與銷售牛奶或紙巾相比，它更難銷售可帶來更高利潤的非必需品。

經濟學家正在密切關注年初的消費者指標。標準普爾全球市場情報公司的經濟學家茲迪納克 (Michael Zdinak) 表示，從積極方面來看，失業率很低，就業市場仍然非常緊張。跡象顯示通膨已經降溫，11 月物價漲幅低於預期。

另一方面，食品價格仍然很高，零售需求正在減弱，儲蓄看來也不那麼強勁。

個人儲蓄率大幅下降。根據美國經濟分析局的數據，11 月人們儲蓄占可支配收入的百分比為 2.4%。根據標準普爾全球市場情報公司統計 1991 年至 2019 年的數據，這低於疫情前的平均 6.3%。

茲迪納克說，低利率不會維持下去，尤其是考慮到消費者在疫情前幾個月和幾年一直在支出儲蓄帳戶裡的金錢。

他預計經濟衰退將從 2023 年第 1 季開始，並持續兩季。隨之而來的是大減的訂單和更少的產品，因許多零售商在消費者立場在 2022 年逆轉後忙於消化過多的庫存。

維德里茲說，消費者也將面臨衝擊。許多家庭很快就會因送禮和旅遊而預算超支，「每個人都在自欺欺人地消費，等到信用卡帳單寄來時才會大吃一驚。」