〈美股早盤〉美1月零售數據強勁加劇升息擔憂 主要指數開低

美國 1 月零售銷售數據遠超預期，發出明確經濟過熱訊號，讓聯準會（Fed）有更多升息空間給經濟降溫，美股周三（15 日）主要指數開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.8%。

美國最新公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示，美國通膨仍呈現降溫趨勢，但下降步伐已顯示出停滯跡象。與此同時，多名聯準會（Fed）官員在通膨報告後陸續亮出鷹爪，表示需要逐步升息對抗通膨，並且暗示就業市場火熱所帶來的物價壓力可能推高借貸成本高於他們此前預期。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯表示，今年基準利率在 5% 至 5.5% 之間似乎是「政策前景的正確框架」。費城聯準銀行總裁哈克也表示，通膨並未改變其觀點，即政策利率必須升到 5% 以上。利率期貨交易員目前預估，6、7 月的政策利率將被推高至 5.25 至 5.5% 區間。

根據美國商務部公布的數據，美國 1 月零售銷售月增 3%，高於市場預期的 2%，前值為 - 1.1%，為 2021 年 3 月以來最大增幅。扣除汽車和汽油後，1 月核心零售銷售月增率報 2.3%，遠超市場預期的 0.8%，創下近兩年來最大增幅，修正前值為 - 0.9%。相關零售數據都沒有經過通膨調整。

個股方面，Airbnb(ABNB-US) 盤前股價大漲逾 8%，升破每股 130 美元，主因是該公司上季營收超過華爾街分析師預期，而該項好消息也帶動其他旅遊股走高。

其他市場方面，由於英國 1 月通膨降幅超過預期，英鎊走軟。

能源方面，石油輸出國組織（OPEC）2 月月報預測，今年全球石油需求增速為每日 230 萬桶，略高於先前預測的每日 222 萬桶。與此同時，該組織也將今年全球經濟成長預期從 2.5% 提升至 2.6%，並把今年歐元區經濟成長預期從 0.4% 上調至 0.8%。

國際能源署（IEA）周三也上調全球石油預測，原因是中國在經歷多年對抗新冠病毒的封鎖政策後重新開放。截稿前，國際油價跌逾 0.7%。

截至台北時間周三（15 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.8%，至每股 210.93 美元

美國電動車龍頭特斯拉周二收盤大漲 7.51%，股價重返每股 200 美元，市值勁升近 500 億美元。該股周三盤前繼續走高，漲逾 2%，報每股 214 美元。此外，到明年年底特斯拉將在高速公路沿線向「非特斯拉用戶」開放 3,500 個新的和現有的超級充電站，並在飯店和猜管等地點開放 4,000 個慢速充電站。分析人士表示，此舉可能使特斯拉變成電動車時代的通用加油站，但同時也可能蠶食特斯拉的競爭優勢。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 1.57%，至每股 176.66 美元

臉書母公司 Meta 副總裁 Tom Alison 表示，今年計劃把資源集中在人工智慧（AI），並將優先發展 AI 推薦引擎（AI Discovery Engine），透過用戶註冊帳號等資訊來推薦平台內容。另外，本月臉書日活躍用戶首次突破 20 億，月活躍用戶接近 30 億。

Roblox(RBLX-US) 早盤暴漲 18.70%，至每股 42.34 美元

元宇宙概念股 Roblox 周三美股盤前暴漲 16%。根據其最新財報顯示，Roblox 去年全年營收年增 16% 至 22 億美元，全年預訂量成長 5% 至 29 億美元；上季淨損報 2.9 億美元，低於市場預期的虧損 3.03 億美元，經調整後 EBITDA 報 1.83 億美元、每股虧損 0.48 美元，遠低市場預期的 0.51 美元。另外，上季日活躍用戶報 5,880 萬人，低於市場預期的 5,930 萬人。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月零售銷售年增率報 6.38%，前值 5.89%

美國 1 月零售銷售月增率報 3.0%，預期 1.8%，前值 - 1.1%

美國 1 月工業生產年增率報 0.79%，前值 1.15%

美國 1 月工業生產月增率報 0%，預期 0.5%，前值 - 1.0%

美國 2 月 NAHB 房產市場指數預期 37，前值 35

華爾街分析：

Bianco Research 創始人 Jim Bianco 表示，未來美股面臨最大的擔憂是 Fed 認為緊縮政策不足。今年初所有美國經濟衰退預測背後的假設是，Fed 已大幅升息並對經濟造成傷害，但也可能並非如此，或許 Fed 所做的只是把利率轉向中性，而這也是市場開始察覺到的。

避險基金 Paulson & Co. 創始人 John Paulson 表示，黃金將升值而美元將貶值。這就是他對今年、未來三年和五年的展望。此外，他還表示 Fed 可能會在暫停升息之前再升息 2 至 4 碼。