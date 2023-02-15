Chipotle Mexican Grill發表新品牌Farmesa

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 在加州幽靈廚房推出最新的衍生品牌，名為「Farmesa Fresh Eatery」。

這是這家墨西哥捲餅連鎖店進軍新菜系的最新嘗試。它過去曾在公司創始人埃爾斯 (Steve Ells) 領導下推出 Asian ShopHouse 和 Tasty Made，但在 2017 年關閉。該公司還投資了 Pizzeria Locale。

Farmesa 是 CEO 尼科爾 (Brian Niccol) 任內首次此類實驗，該公司這次採取了更加審慎的方法，依靠其久經考驗的客製化餐碗。

該品牌將於 2 月下旬試營運，菜單有限，營業時間較短，然後將在 3 月正式推出。

Farmesa 的餐點將以蛋白質、綠色或穀物、兩份配菜、五種醬汁中擇一和一份醬汁為特色。價格從 11.95 美元到 16.95 美元不等。該品牌名稱是由「farm」和「mesa」合成，這是西班牙語中餐桌的意思，意在傳達其從農場到餐桌的方式。

Chipotle 不打算讓 Farmesa 使用其品牌。Chipotle 新企業副總裁兼分拆架構師洛頓 (Nate Lawton) 表示，該公司將把它作為 Chipotle 的一個新品牌介紹給客戶。「在時機成熟時」，Chipotle 將使用其會員數據庫來吸引潛在的 Farmesa 客戶。