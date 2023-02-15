美股盤前：巴菲特持股大變動，增持哪個股呢?巴克萊交易失誤，利潤下滑14%!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 23 分)：

■ 道瓊指數：下跌 124 點，跌幅 -0.36% 至 33997。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 80，跌幅 -0.63% 至 12551.00。

■ 標普 500 指數：下跌 20.50，跌幅 -0.49% 至 4125.00。

【今日總經數據】美國 EIA 原油庫存變化、2 月 NAHB 房屋市場指數。(延伸閱讀：通膨權重規則改變！美國一月 CPI 將採用新權重，2023 通膨趨勢穩定向下？)

二、美股盤前關注重點

1. 核心 CPI 數據：昨日美國於盤前公布 1 月 CPI 與核心 CPI 數據，CPI 月增率自 0.1% 上升至 0.5%，創近 3 個月新高，年增率自 6.5% 降自 6.4% 但高於市場預期的 6.3%。核心通膨月增率與上個月持平為 0.4%，年增率則自 6.5% 降至 6.4%，也高於市場預期的 6.3%。

就細項來看，主要上漲的為食品、能源、服飾和處方藥價格上漲所至，顯示通膨仍處於頑強狀態，因而昨日 Fed 官員 Logan 和 Williams 皆表示終端利率可能高於先前預估。目前市場預期升息循環很可能延續到今年 6 月，終端利率水準將落在 5.25%~5.5%。

2. 特斯拉調整售價：昨日宣布調漲 Model Y 性能版跨界車 1,000 美元至 58,990 美元，同時調降平價轎車款 Model 3 500 美元至 42,990 美元，為特斯拉在 2 個月內四度調動價格。另外，紐約特斯拉員工表示將發起組建工會運動，在致特斯拉管理層的一封信中表示，員工們將與紐約上州勞工聯合會成立工會的計畫。昨日特斯拉大漲 7.51% 至 209.25 美元。

3. 巴菲特增持蘋果、西方石油，減持台積電和兩家銀行股：昨日波克夏海瑟威遞交了上季度的 13F 持倉變化。在去年最後 3 個月波克夏增持了 2100 萬股的蘋果 (AAPL.US) 股票，也讓到 2022 年底，持有蘋果 9.156 億股。巴菲特稱蘋果為其推動波克夏業績的四大巨頭之一。

另外在去年最後 3 個月巴菲特減持台積電 (TSM.US)、US Bancorp(USB.US) 和紐約梅隆銀行(BK.US)。巴菲特在去年第三季度意外購買 6000 萬股的台積電，而在去年底減持至 670 萬股。今日台積電台股交易時段，開盤即向下跳空，終場跌幅 3.67% 至 525 元，留意今日台積電 ADR。

自去年第三季開始，波克夏海瑟威變開始減持美國和眾銀行和紐約梅隆銀行。上季度再持續減持，美國和眾銀行自持有 5250 萬股大幅縮減至 670 萬股；紐約梅隆銀行也在上季度出售超過 3700 萬股，自去年底僅持有 2500 萬股。

4. 巴克萊銀行因交易失誤與交易不景氣，利潤下滑 14%：英國第二大銀行 (BCS.US) 近日公布報告表示年度利潤下滑 14%，主要是因其在美國超賣證券的行政失誤導致其投行賺取的交易費用暴跌。

巴克萊銀行公布的報告顯示，2022 年稅前利潤為 70 億英鎊 (85 億美元)，低於一年前的 82 億英鎊，也略低於分析師預估的 72 億英鎊。其中跨大西洋所在的國際部門的股本回報率從一年前的 14.4% 降至 10.2%，主因債務和融資諮詢費用同比下滑近 40%，該部門稅前淨利也下滑了 23% 至約 50 億英鎊。而傳統固定收益、貨幣和商品(FICC) 交易收入較前年同期上漲 65% 至 57 億英鎊，優於競爭對手摩根士丹利和高盛，後者與前年同期相比分別增漲 20% 和 38%。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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