Fed鴿派少主力！布蘭納德升任白宮首席經濟顧問 將牽動夏季政策辯論

美國總統拜登周二 (14 日) 重組經濟團隊，任命聯準會 (Fed) 主席布蘭納德 (Lael Barinard) 擔任他的首席經濟顧問，代表 Fed 偏鴿派的陣營將失去一員大將，並在即將決定何時停止升息的關鍵時刻牽動貨幣政策辯論。

布蘭納德將在 2 月 20 日左右辭去 Fed 副主席職務，升任白宮國家競委員會 (NEC) 主任，以接替本月稍早宣布離職的迪斯 (Brian Deese)，和財政部長葉倫成為白宮經濟團隊中同樣來自央行的成員。

拜登周二說：「布蘭納德對國內和國際經濟都有深厚的專業知識，她也是我們經濟團隊中值得信賴的老將，了解美國經濟對每個人的影響。」

但另一方面，Fed 則在決定何時停止升息的關鍵時刻面臨遺缺。目前不清楚拜登屬意的提名人選，或是何時會提名。

布蘭納德去年 5 月起擔任 Fed 副主席，這段期間深入美國鄉鎮，傾聽央行貨幣政策對民眾生活的影響，路透指出，她微妙的言詞和分析，不只一次改變央行的政策辯論。

有 Fed 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 報導，相較於 Fed 主席鮑爾，布蘭納德立場較鴿派，支持以稍微和緩一點的方式升息。她過去一年來雖然公開支持鮑爾激進升息並讓經濟降溫，但不時強調決策應該考量不同面向，例如過度升息的風險。

這使布蘭納德成為 Fed 內部最有說服力的溫和派成員，這一派認為，隨著疫情過去，高通膨將降溫，以盡可能減少就業機會流失。鷹派則傾向嚴打通膨。

LH Meyer 經濟學家 Derek Tang 預測，布蘭納德離開 Fed，可能導致 Fed 今年春天更激進升息，進而升高經濟衰退的風險。

Tang 說：「如果布蘭納德留下，她會凝聚鴿派陣營，而且是可能反對 5 月和 6 月升息的領袖，現在問題是，誰會接下她的衣缽？」

布蘭納德從去年秋天以來，在演說中更關注 Fed 升息的累積效應，且樂觀預期通膨可望隨著疫情緩解而下滑，並強調應該在不對就業造成嚴重影響的情況下，尋找抑制物價上漲的其他方式。

布蘭納德的看法不至於影響 Fed 幾周後的 3 月決策，她上月演講時曾說，她認為基準利率還沒升到「足夠限制性」水準。

投資人普遍預期 Fed 將在 3 月和 5 月各升 1 碼 (25 個基點)，但等到今年夏季左右，大家會更關注在 Fed 是否將停止升息，以觀察貨幣政策對冷卻通膨的影響，或者是選擇繼續升息並對火熱的經濟施壓，但此舉可能推升失業率。

經濟政策研究所 (EPI) 總裁 Heidi Shierholz 說，拜登找到接替布蘭納德的人選極為重要」，「我們已經知道通膨正在降溫，而她是主張保持耐心和克制非常重要的聲音。如果升息過度並導致衰退，就會有過頭的風險。」

SGH Macro Advisors 美國首席經濟家 Tim Duy 表示，拜登可以任命一個和布蘭納德願景相似的人選，但因為 Fed 的利率決策委員會透過說服凝聚共識，剛加入的人若沒有過往共事經歷，也還沒累積起布蘭納德在機構內的尊重，很難發揮同樣的效果。

拜登曾在 2021 年底考慮由布蘭納德接替鮑爾領導 Fed，後來決定仍由鮑爾續任，改提名她出任副主席，她的人事案在國會審議的過程平順，獲得七名共和黨人支持。更早以前，布蘭納德在歐巴馬執政時期成為 Fed 理事，並曾在柯林頓執政時期擔任經濟顧問，參加制定北美自由貿易協定和中國加入世界貿易組織 (WTO) 的談判。