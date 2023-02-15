〈美股13F報告〉大賣空本尊上季大買中概股 阿里巴巴、京東入列

美國監管文件顯示，電影《大賣空》(Big Short) 本尊貝瑞 (Michael Burry) 旗下 Scion Asset Management，以及 Farallon 資本管理和 Coatue Management 等知名避險基金，已在去年敲進阿里巴巴、京東在內中概股，搶在中國重新開放邊境之前布局。

根據 13F 文件，貝瑞去年第四季新買入 7.5 萬股的京東 (JD-US) 與 5 萬股的阿里巴巴 (BABA-US)。

貝瑞以 2008 年金融危機前放空美國不動產抵押證券而聞名，2010 年，美國作家麥可路易斯 (Michael Lewis) 以他為原型寫出《大賣空》(The Big Short)，並在五年後翻拍為電影。

除了貝瑞外，知名避險基金 Farallon 資本管理也買進 219.7 萬股的阿里巴巴，Coatue Management 也敲進 479.6 萬股的阿里巴巴和超過 122 萬股的京東。

中國從去年 12 月開始逆轉清零防疫措施，並且從今年 1 月初起正式開放邊境。

美國銀行全球研究 (Bank of America Global Research) 數據指出，中國的重新開放帶動創紀錄的資金流入新興市場股票，並在需求獲得提振的預期之下，為原油、歐洲奢侈品製造商等資產帶來動能。

今年迄今，上證綜合指數已漲約 6.6%，表現仍略遜於標普 500 指數的 7.9%。