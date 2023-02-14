富國：高利率恐怕將維持更長時間 預期Fed今年還會再升息3次

在華爾街等待即將公布的關鍵美國 1 月通膨數據之際，富國銀行證券部門總經策略主管 Michael Schumacher 向投資人警告，較高利率恐怕還會維持更長時間，「美聯準會 (Fed) 不是你們的朋友」。

Schumacher 表示，Fed 主席鮑爾可能會在更長時間內維持較高利率，這可能會讓投資人處在錯誤一方。

「想想過去 15 年的歷史，每當出現疲軟，Fed 就會出手相救，但這次不是，Fed 在意通貨膨脹。」Schumacher 也說：「通膨可能會略有下降，但我們仍然不知道確切會降到多少，是 3%、3.25% 還是 2.75%，對 Fed 來說，差異很大，並且懸而未決。」

Schumacher 最新的預測是，Fed 今年還會再升息 3 次 25 個基點，不過，鮑爾仍有可能改變政策路線。他說，部分 Fed 官員相當鴿派，如果經濟確實看起來有點疲軟，就業前景確實有點黯淡，央行官員就可能暫停升息，甚至降息。

另外，Schumacher 表示，更高利率對股市不利，市場樂觀情緒預期最終會消退。今年迄今，以科技股為主的那斯達克上漲近 14%，而標準普爾 500 指數上漲約 8%。

Apollo Global Management 首席經濟學家兼合夥人 Torsten Slok 日前說，若經濟不著陸 (no landing)，可能將迫使 Fed 將利率升到高於市場預期的水準，進而導致科技股領跌美股。

Slok 表示，如果聯邦資金利率到 5.5% 才觸頂，高於先前 Fed 預測，他也不會感到驚訝。他並擔憂，如果 Fed 在 2023 年必須比市場預期更積極升息，那麼去年股債雙殺情景恐怕將再度重現。