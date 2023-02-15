〈美股盤後〉美CPI高於預期 道瓊收黑逾150點 特斯拉飆逾7%

華爾街評估高於預期的 1 月通膨數據對升息路徑的影響後，美股主指週二 (14 日) 收盤漲跌不一，美債殖利率攀升，特斯拉和 NVIDIA 領軍下，那指收紅超過 0.5%，標普近乎持平，費半大漲逾 2%，道瓊則收黑逾 150 點。

數據方面，美國 1 月消費者物價 (CPI) 年增率為 6.4%，高於預期 6.2%，是該數據去年衝上 40 年高點後連續第 7 度下滑。1 月核心 CPI 年增率達 5.6%，略高於預期 5.5%，但創 2021 年 12 月以來新低。整體看來，受能源價格回升、房租居高不下影響，通膨降溫明顯趨緩。

CPI 數據公布後，CME 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預估 7 月前利率介於 5% 至 5.25% 之間。

政經方面，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週二表示，如果經濟數據允許，聯準會需要做好持續升息的準備。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱，如果通膨持續遠高於聯準會目標，升息時間可能會延長。

然而，有別於大部分官員的鷹派言論，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 認為本輪升息循環可能接近尾聲，他提到：「我們還沒有完成，但我們可能已經接近了。」

此外，美國總統拜登週二任命聯準會副主席布蘭納德為首席經濟顧問，出任白宮經濟委員會主席，接替已宣布請辭的狄斯。

拜登週二還宣布，印度航空公司將購買 200 多架波音飛機，價值 340 億美元，是波音有史以來以美元價值計算的第三大訂單，反映了美印經濟夥伴關係的實力。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.73 億例，死亡數突破 685 萬例。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊逾半收黑，房地產、必需消費品類股領跌，非必需消費品、資訊科技逆勢走高。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨弱。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.074%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.31%；Meta (META-US) 漲 0.028%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.16%。

道瓊成分股漲跌互見。旅行家 (TRV-US) 下跌 1.85%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.67%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.58%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.53%；波音 (BA-US) 上漲 1.3%。

費半成分股普遍收高。AMD (AMD-US) 上漲 3.39%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.43%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.64%；德儀 (TXN-US) 跌 0.21%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.15%；美光 (MU-US) 上漲 3.24%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.92%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.95%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.37%。

企業新聞

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 週二暴漲 7.51% 至每股 209.25 美元。特斯拉週二宣布將其 Model Y 性能版跨界車的價格提高 1,000 美元至 58,990 美元，同時將平價款轎車 Model 3 的價格降低 500 美元至 42,990 美元，這是特斯拉 2 個月內第 4 度價格異動。

NVIDIA (NVDA-US) 勁揚 5.43% 至每股 229.71 美元。美國銀行認為，NVIDIA 有能力引領人工智慧軍備競賽，將其目標股價從 215 美元上調至每股 255 美元，重申「買入」評級。

短租巨頭 Airbnb (ABNB-US) 收紅 3.82% 至每股 120.87 美元，盤後其股價竄升逾 9%。Airbnb 週二盤後宣布第四季營收 19.0 億美元，預計今年第一季營收為 17.5 至 18.2 億美元，皆優於分析師預期。

美國數據分析集團 Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 猛升 21.16% 至每股 9.22 美元。Palantir 週一盤後公布 2022 年第四季為公司歷來首度實現季度獲利，淨利達 3100 萬美元，調整後每股純益 4 美分，略優於市場預期。

經濟數據

美國 1 月 CPI 年增率報 6.4%，預期 6.2%，前值 6.5%

美國 1 月 CPI 月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.1%

美國 1 月核心 CPI 年增率報 5.6%，預期 5.5%，前值 5.7%

美國 1 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 1 月實質個人所得月增率報 0.7%，前值 0.1%

華爾街分析

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 點評：「股市上漲可能要歸功於哈克，在緊縮政策方面，接近完成是模糊的，但肯定不是鷹派論調。」

摩根士丹利全球投資模型投資組合構建主管 Mike Loewengart 認為：「雖然最新 CPI 數據沒有出現重大意外，但這提醒人們，雖然通膨已經觸頂，但可能還需要一段時間才能看到它溫和到正常水平。」

Loewengart 指出：「問題仍然是，在勞動力市場像緊張的情況下，通膨是否能夠降至聯準會的目標水平，這可能是經濟軟著陸的關鍵，但聯準會何時會暫停升息，以及勞動力市場是否會失去彈性仍有待觀察。」

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 稱：「股市仍已接近去年夏季高點，估值高於平均水平，有鑑於此，我們認為市場對通膨的好消息定價過高，並且對風險盲目樂觀，建議投資人今年逢高可適度減碼，因為經濟衰退目前尚未反映在股市中。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主