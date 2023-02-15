多名Fed官員支持繼續升息 終點利率恐再超出預估

多名聯準會 (Fed) 官員周二 (14 日) 支持進一步升息以對抗通膨，並暗示強勁的就業市場所帶來的黏性通膨壓力，可能會把利率推至比他們去年底預測還要更高的水平。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 也認為，面對緩慢回落的物價，Fed 必須將利率調至 5% 以上的某個水平，至於會超過 5% 多少，很大程度上取決於經濟數據。

哈克此番言論是在美國公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 之後發表。勞工部數據顯示，美國 1 月 CPI 年增率雖自 6.5% 下滑至 6.4%，仍遠高於 Fed 的 2% 目標與市場預期。

哈克認為，通膨增幅正在放緩，但不會下滑太快，且他對食品價格攀高感到特別憂心。

雖然認同央行在壓低通膨方面還有很多工作要做，但哈克表示，利率可能正接近足以使物價恢復穩定的限制性水準，對通膨數據的態度較其他官員樂觀。其他人則認為，這次的數據可能進一步支持高於預期的終點利率。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，強勁的勞動力市場，顯然帶來了高通膨持續時間超出預期的風險，因此可能需要將利率調至「高於當前預測」的水準。他並表示，2023 年底前讓聯邦資金利率落在 5%-5.5% 是正確的框架。

目前 Fed 政策利率處在 4.50%-4.75% 目標區間，根據 12 月點陣圖，多數 Fed 官員預測終點利率將達 5.1%。

達拉斯聯準銀行總裁洛根 (Lorie Logan) 則說，由於異常強勁的勞動力市場推高工資，使通膨維持在高點，Fed 不應該鎖定一個具體的終點利率水準。

她說：「如果有必要透過持續升息來應對經濟前景的變化，或是抵銷不適宜的貨幣寬鬆條件，我們必須做好準備，升息時間可能比原先預期還要更長。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 認為最新 CPI 數據和預期差不多，但也警告，因通膨降溫速度緩慢，需要一段時間才能回到 2% 目標。

周二公布 CPI 報告後，利率期貨交易員現在預期，Fed 還會再升息 3 次，使政策利率在 7 月 (或 6 月) 達到 5.25%-5.50%。

上述於周二發言的四位 Fed 官員，除了里奇蒙聯準銀總裁巴爾金外，其他三位今年對利率決策都有投票權。