美股重點新聞摘要2023年02月15日

今日操盤前瞻

南韓 1 月進出口

IEA 原油市場月報

美國 1 月零售銷售、工業生產、2 月 NAHB 房市指數

波克夏 Q4 重砍台積電 ADR 和這兩檔金融股 加碼蘋果

股神巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周二 (14 日) 公布第四季持股變動，在加碼蘋果、派拉蒙和建材商 Louisiana-Pacific 的同時，波克夏大幅削減紐約梅隆銀行持倉，並重砍台積電 ADR 持股 86%。閱讀全文...

達拉斯 Fed 總裁：央行須做好升息準備 時間會比預期久

美國達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）周二（14 日）表示聯準會（Fed）將需要逐步升息遏止通膨，她這番言論提醒投資人，借貸成本最終可能需要高於目前普遍預期的水準。閱讀全文...

OPEC 月報：上調今年石油需求成長預期 指出市場供應趨緊

石油輸出國組織（OPEC）周二（14 日）上調今年全球石油需求成長預測，此為幾個月來首次上調，原因是中國鬆綁對新冠疫情的限制，與此同時該組織下調俄羅斯和其他非 OPEC 產油國的供應預測，這意味著石油市場將逐漸吃緊。閱讀全文...

Airbnb Q4 營收獲利均亮眼、財測強勁 盤後漲逾 9%

隨著旅遊需求反彈，旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (15 日) 公布第四季獲利和營收均高於分析師預期，且第一季財測也高於預期，激勵盤後漲逾 9%。閱讀全文...