分析師列20檔AI潛力股 台積電ADR有望漲66%

OpenAI 研發的 ChatGPT 聊天機器人爆紅，科技巨頭群起加入人工智慧 (AI) 大戰，分析師週四 (9 日) 預測，有 20 檔 AI 股票未來 12 個月上漲潛力強大，其中台積電 ADR 漲幅有望達 66%。

ChatGPT 掀起旋風，微軟 (MSFT-US) 、Alphabet (GOOGL-US) 子公司 Google、蘋果 (AAPL-US)、百度 (BIDU-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等科技大咖相繼參戰。

AI 概念股漲勢驚人，人工智慧運算、雲端服務、半導體與軟體商，都成為近期資金追捧的受惠族群，分析師透過分析市場推出的 AI 有關的 5 個 ETF (如下)，從中綜合出一份最受歡迎的股票清單，包含台積電 ADR、京東 ADR、阿里巴巴 ADR 等 20 檔股票。

Global X - 機器人與人工智慧 ETF (BOTZ-US) 持有 42 檔股票，它是香港最大的 ETF，追蹤新興經濟體上市企業，預計這些企業將受益於機器人和人工智慧應用。該基金持股最多的是輝達 ( NVDA-US)，佔其投資組合的 9.6%。

iShares 機器人與人工智慧多部門 ETF IRBO (IRBO-US) 持有 119 檔權重相等的股票，追蹤營收至少 50% 來自機器人或人工智慧的公司，或在相關行業有大量投資的企業。

First Trust 那斯達克人工智慧與機器人 ETF (ROBT-US) 投資組合中有 111 檔股票，根據其在人工智慧或機器人領域的直接參與程度調整權重。

ROBO Global 人工智慧指數 ETF (THNQ-US)，該基金持有 69 檔股票，它使用一個評分系統，根據人工智慧帶來的收入百分比來加權其持股，並且添加最低市值和流動性的條件。

WisdomTree 人工智慧與創新 ETF (WTAI-US)，該基金投資組合中持有 76 檔股票，根據 FactSet 數據，其持有股票都是經過精心挑選的公司，至少有 50% 的收入來自人工智慧和創新技術，涉及軟體、半導體、硬體技術、機器學習和創新產品等相關領域。

分析師將所有 ETF 中的相同持股找出，接著進一步縮小到接受 FactSet 調查，且至少有 5 位分析師給予評級的 88 家公司。其中有 30 家被至少 75% 的分析師評為「買入」，再依目標價排除買超的個股，總結出 (下列) 未來 12 個月最有上漲潛力的 20 檔股票。

AI 潛力股清單 (圖片：鉅亨製表)

根據這檔潛力 AI 股清單，台積電 ADR (TSM-US) 未來 12 個月上漲幅度有望高達 66%，僅次於人工智慧資安防禦公司 Darktrace (DARK-UK)。