中國與俄羅斯不確定性 OPEC+石油產量政策按兵不動

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三（1 日）維持其目前的石油產量政策，在預期中國需求增加和俄羅斯供應前景不確定性的情況下，該組織保留去年達成的每日減產 200 萬桶石油的協議。此次線上會議時程不到半小時。

代表俄羅斯參加此次 OPEC + 會議的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）會後對俄媒 Rossiya 24 表示：「所有人都同意（維持減產計畫），市場形勢相當穩定，組織看到大量的不確定性，範圍從通膨、利率再到中國需求。」

今年油價開局不穩，1 月中旬的反彈到月底就消退。這促使 OPEC + 保持謹慎，儘管高盛和瑞士跨國商品貿易公司托克（Trafigura）等業內人士都預測油價將在今年晚些時候上漲。

OPEC + 聯合部長級監督委員會（JMMC）今日在線上會議提出的維持現狀建議在市場預料之中，截稿前，4 月到期的布蘭特原油期貨下跌 3.25%，至每桶 82.77 美元；3 月到期的西德州原油期貨下跌 3.07%，至每桶 76.45 美元。

中國取消嚴格的清零措施，刺激該國旅遊復甦。隨大批遊客湧向熱門旅遊目的低，該國國內航空旅遊成長 80%。儘管如此，市場情緒依然脆弱，關鍵指標顯示，在該國不得不應對新冠病例激增後，經濟復甦乏力。

另一方面，OPEC + 也試圖衡量至在對俄羅斯的影響。市場預測，隨歐盟下個月擴大對俄國原油進口的禁令，包括精煉燃料，俄國石油產量將大幅下降。然而，到目前為止石油運輸仍保持著驚人的彈性。俄羅斯副總理諾瓦克表示，國內石油產量和出口情況穩定。

上周，今年擔任 OPEC + 主席的赤道幾內亞副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）表示，該組織必須在任何決定上都非常謹慎。OPEC 秘書長 Haitham Al-Ghais 表示上月表示，他對全球經濟保持「謹慎樂觀」，因為中國反彈倍其他地區成長放緩抵銷。