〈能源盤後〉見黑影就開槍！美釋出SPR 市場應聲拋售 油價3日來首見收低

美政府宣布將自戰略石油儲備 (SPR) 中再出售 2600 萬桶原油的計畫後，原油期貨價格周二 (14 日) 下跌，為 3 個交易日來首見。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.08 美元或近 1.4%，收每桶 79.06 美元，自昨日登上的兩周高點下滑。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 1.03 美元或 1.2%，收每桶 85.58 美元。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.4885 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.9401 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格大漲 6.7%，收每百萬 Btu 2.567 美元。

市場推動力

美國能源部周一下午發布「出售通知」，以履行其對國會的義務，即今年從 SPR 出售 2600 萬桶原油，為 2015 年兩黨預算法案和美國地面交通法修正案的一部分。

根據能源部，石油的交付時間為 4 月 1 日至 6 月 30 日。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，雖然這發布計畫是與年度預算相關的國會授權的一部分，且該授權已經實施了近十年，但當市場看到 SPR 釋出的新聞時，他們會立刻覺得「市場上有更多供應」，隨即就按下賣出鈕，之後才研究情況。

此次發售之前，美國自 SPR 中提取 1.8 億桶石油，因應俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆升的局勢。

StoneX 的堪薩斯城能源團隊周二指出，在 2022 年大規模銷售之後，SPR 出售的原油比過去少了很多。

即將進行的出售不屬於 2022 年的出售，但有鑑於餘下的 SPR 水準較低，市場一直有人臆測美政府將取消 2023 年的出售。ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「這似乎令市場意外，因為許多人一直預計 2023 年的出售將被取消，並開始回填儲備量。」

SPR 發布消息之前，俄羅斯上周宣布將自 3 月起減產石油 50 萬桶 / 日，以報復西方強權對其石油產品的限價措施。

Seven Report 的 Richey 指出：「俄羅斯 3 月份的總減產量約莫 1500 萬桶，但美政府 4 月起自 SPR 釋出 2600 萬桶，將遠足以抵消那些流失的石油，至少短期如此。」

與此同時，石油輸出國組織 (OPEC) 周二公布月報，將今年全球石油需求增長預期上調 10 萬桶 / 日，達每日 230 萬桶。

石油交易者也在等待能源資訊署 (EIA) 周三發布的美國石油供應周報。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，上周 (2/10 止) 商務原油供應量增加 60 萬桶、汽油供應量增加 160 萬桶，而蒸餾油庫存預計減少 10 萬桶。

