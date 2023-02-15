〈台股盤前要聞〉台積電去年分紅破千億、鴻海擴大越南產能 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電董事會通過去年第四季配息 2.75 元，維持前季配息水準，並核准 2022 年員工現金獎金與現金酬勞共 1214 億 400 萬元，年增超過 7 成；鴻海斥資 1.47 兆越南盾 (約新台幣 18.97 億元)，取得越南北江省光州工業區土地，擴大當地產能。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

台積電去年分紅總額逾 1214 億元、大增 7 成 Q4 維持配息 2.75 元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開董事會，通過去年第四季配息 2.75 元，維持前季配息水準，預計 6 月 15 日除息；台積電並通過去年財報、核准資本支出逾 69 億美元、發行規模共不超過新台幣 600 億元的公司債等九項議案。閱讀全文...

台積電董事會也核准 2022 年員工現金獎金與現金酬勞共 1214 億 400 萬元，較前一年大增 70.5%，創新高，平均每人可分得 186.7 萬元，大增近 5 成。閱讀全文...

鴻海斥近 19 億元取得越南北江土地 擴大當地產能

鴻海 (2317-TW) 昨 (14) 日公告，子公司 Fulian Precision Technology Component Co.,Limited 斥資 1.47 兆越南盾 (約新台幣 18.97 億元)，取得位在越南北江省光州工業區的土地，以擴大當地產能，滿足營運需求。閱讀全文...

美元轉弱 新台幣終止連 8 貶 終場小升 2.3 分收 30.215 元

美國 1 月 CPI(消費者物價指數) 即將出爐，美元受觀望氛圍影響轉弱，新台幣兌美元昨 (14) 日終止連續 8 個交易日貶值趨勢，終場小幅升值 2.3 分，收在 30.215 元，兩大外匯交易市場成交量合計共 12.95 億美元。閱讀全文...

台股攀 7 個月新高 外資終止連三賣 三大法人買超 94.52 億元

美股四大指數 13 日同步走強，台股昨 (14) 日開高走高，電金傳類股齊漲，帶動加權指數終場上漲 110.2 點，收在 15654.48 點，站上波段新高，三大法人合計買超 94.52 億元，外資也在終止連 3 賣。閱讀全文...

群創去年 Q4 虧 124 億元 全年每股虧 2.76 元寫十年低點

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (14) 日公布去年第四季財報，受外在經濟環境、客戶持續調降庫存影響，導致面板需求處於低檔，單季仍大虧 123.93 億元，因減資股本縮小、使每股虧損擴大至 1.3 元，累計去年全年虧損 279.9 億元、每股虧 2.76 元，寫下近十年低點。閱讀全文...

日盛證 4/9 走入歷史 金管會點頭併入富邦證

富邦金 (2881-TW) 併日盛金進入第二階段子、孫公司的整併。金管會昨 (14) 日宣布核准富邦證券合併日盛證券，富邦期貨合併日盛期貨，兩家公司合併基準日訂為 4 月 9 日。閱讀全文...

旺宏盧志遠：產業估已落底 底部持續多長才是真正痛點

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (14) 日召開法說，總經理盧志遠表示，第一季市況展望不確定性仍高，產業可能差不多已落底，但底部要持續多長才是真正的痛點，下半年 NOR 與 ROM 需求也看不太清楚。閱讀全文...

士電今年營收再創新高 明年綠能占比衝 4 成

士電 (1503-TW) 總經理謝漢章昨 (14) 日表示，今年第一季營運可望優於去年同期，全年營收也將較去年成長、再創新高，綠能業務是今年營運主要動能，將出貨 1000 支電動車充電樁至美國市場，最快 2024 年綠能營收占比就可望成長至 4 成。閱讀全文...