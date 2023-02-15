〈台股盤前〉費半強漲台指期夜盤跟進漲百點 指數目標15700點關卡

美國 CPI 指數 14 日出爐，不過在特斯拉、輝達領軍下那指、費半走強，台指期夜撇上漲逾百點，法人認為，台股 14 日突破 7 個月高點後，可望挑戰 15700 點關卡。

市場消息方面，台晶圓代工龍頭台積電通過去年第四季配息 2.75 元，維持前季配息水準，預計 6 月 15 日除息；台積電並通過去年財報、核准資本支出逾 69 億美元、發行規模共不超過新台幣 600 億元的公司債等九項議案。

鴻海則宣布，子公司 Fulian Precision Technology Component Co.,Limited 斥資 1.47 兆越南盾 (約新台幣 18.97 億元)，取得位在越南北江省光州工業區的土地，以擴大當地產能，滿足營運需求。

美國 1 月 CPI (消費者物價指數) 出爐前夕，美元受觀望氛圍影響轉弱，新台幣兌美元 14 日終止連續 8 個交易日貶值趨勢，終場小幅升值 2.3 分，收在 30.215 元，兩大外匯交易市場成交量合計共 12.95 億美元。

士電 14 日表示，今年第一季營運可望優於去年同期，全年營收也將較去年成長、再創新高，綠能業務是今年營運主要動能，將出貨 1000 支電動車充電樁至美國市場，最快 2024 年綠能營收占比就可望成長至 4 成。