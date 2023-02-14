〈台股盤後〉電金傳齊揚 大漲110點收15654點站上波段新高

美股四大指數 13 日全面走揚，拉抬台股今 (14) 日開高走高，電金傳三大類股連袂上漲，推升指數終場上漲 110.2 點，收在 15654.48 點，站上波段新高，但在美國 1 月 CPI 指數出爐前夕市場觀望心態濃厚，成交量萎縮至 1776.6 億元。

電子權值股包括台積電 (2330-TW)，聯電 (2303-TW)，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價同步翻紅，傳產則以航運、觀光較有表現空間；金融股中包含國泰金 (2882-TW)、國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 等也是買單鎖定標的。

IC 設計族群的類比科 (3438-TW) 盤中亮起漲停一路到收盤，終場股價收在 62.2 元，笙泉 (3122-TW) 終場大漲逾 5%，聯詠 (3034-TW)、聚積 (3527-TW)、點序 (6485-TW)、群聯 (8299-TW) 終場也有 2%~3% 不等的漲幅。

航運類股擺脫昨天調節低潮，興櫃股星宇航空 (2646-TW) 盤中大漲逾 14%，連帶拉抬航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 走揚終場分別上漲逾 3%、2%。

貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 表現相對強勁，終場上漲 3.8%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 分別各有 1%~2% 的漲幅；散裝輪台驊投控 (2636-TW)、新興 (2605-TW)、台航 (2617-TW)、四維航 (5608-TW)、中櫃 (2613-TW)、中航 (2612-TW) 等也是買單敲進標的。

觀光股中新天地 (8940-TW)、美食 - KY(2723-TW) 盤中先後攻上漲停直到收盤，雲品 (2748-TW) 終場大漲逾 9%，王品 (2727-TW)、雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)、華園 (2702-TW)、晶華 (2707-TW) 終場也有 2% 以上漲幅。

光電族群中指標個股大立光 (3008-TW) 終場收在平盤，一詮 (2486-TW)、州巧 (3543-TW)、玉晶光 (3406-TW)、凌巨 (8105-TW)、彩晶 (6116-TW) 在買單敲進下拉抬股價走揚；面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 終場也有 3% 以上漲幅。

生技今天相對疲弱，保瑞 (6427-TW) 去年獲利不如預期，拖累股價打入跌停，終場鎖在 477 元，美時 (1795-TW)、科妍 (1786-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、承業醫 (4164-TW) 也在賣壓調節下拖累股價下挫。

整體而言，台股儘管站上波段新高，但本周有美國 1 月 CPI 指數、台指期結算等變數影響，台股能否繼續上攻，除了要看量能變化，也要留意外資是否繼續買超台股，將左右大盤走勢。