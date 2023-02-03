美科技巨頭財報不如預期 美股反彈恐曇花一現

今年以來，美大型科技股持續帶領美股大幅反彈，但在蘋果 (AAPL-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 週四公布財報後，投資人再度開始擔憂，在經濟需求趨緩、升息影響下，1 月反彈是否已經過頭。

蘋果作為全球最大的上市公司，受到 iPhone 銷量下跌和中國生產中斷的影響，最新財報不如預期。另外，亞馬遜也在財報中指出，由於市場需求下降，本季獲利可能也將面臨下降。而 Alphabet 第四季營收和獲利均低於預期。上述 3 家公司的股價在財報公佈後紛紛下跌，並可能拖累週五 (3 日) 股市走低。

Synovus Trust 高級投資組合經理人 Daniel Morgan 表示，或許科技股在這一波漲勢中確實漲得有點過頭，所以市場會深吸一口氣，然後說，「好吧，這些公司並不是刀槍不入」。

包含蘋果、亞馬遜、Alphabet 以及微軟 (MSFT-US)，這四家擁有上兆美元市值的科技巨頭在 2023 年領漲美股，標準普爾 500 指數迄今上漲近 9%。其中，亞馬遜上漲了 34%，Meta(META-US) 在發布強勁的季度財報，週四飆升 23%，也推動了科技股的漲勢。

美企高層表示，中國嚴格封控期間，扼殺許多企業在這個全球第二大經濟體中許的銷售，但是，隨著中國重新開放，預計今年將會出現反彈。

蘋果執行長庫克就指出，中國的封鎖損害了生產和需求，但在中國於 12 月逐步重新開放後，確實看到與 11 月相比，商店的客流量有所增加，並且需求也有增長。

投資公司 Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 表示，貨幣在先前是一項逆風，但隨著美元走低，第一季預期將是順風。此外，他指出，供應鏈是一個比需求更嚴重的問題。

Cresset Capital 的聯合創辦人兼投資漲 Jack Ablin 表示，在很多方面，市場都在等待下一步，即高利率對經濟、通貨膨脹、收入和就業的影響。他指出，隔夜利率觸頂後的 9 個月，利潤往往會觸底，而我們現在還沒有看到隔夜利率到達頂峰。