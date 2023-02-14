美股盤前：拜登將任命最鴿派布雷納德為首席經濟顧問、可口可樂發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 36 分)：

■ 道瓊指數：下跌 9 點，跌幅 -0.03% 至 34259。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 1.75，跌幅 -0.01% 至 12538.75。

■ 標普 500 指數：下跌 1，跌幅 -0.02% 至 4146.25。

【今日總經數據】今日公布 1 月 CPI 數據。

(延伸閱讀：通膨權重規則改變！美國一月 CPI 將採用新權重，2023 通膨趨勢穩定向下？)

昨日紐約分行發布對家庭的調查顯示，家庭月收入增漲從 4.6% 回落至 3.3%。此外預期未來 1、3、5 年的通膨預期中位數將分別自 4.99% 降至 4.95%；2.99% 降至 2.71%；2.42% 下滑治 2.45%。通膨預期未較先前預估的嚴重下，也緩和市場對未來聯準會的升息力道，因而昨日美股三大指數全數上漲。

二、美股盤前關注重點

1. 可口可樂 Q4 季報：可口可樂 (KO.US) 將於今晚盤前發布 Q4 季報，繼先前百事可樂繳出亮麗的季報成績，今晚同為軟性飲料巨頭的可口可樂也將發布季報。

本次的季報重點一樣放在有機的銷售增長，市場預期強勁的訂價將有助於提升有機的銷售，目前市場預期上季度的有機銷售額將達到 10.6%，為前年同期的 +9%。且預期可比調整後的毛利率將占銷售額的 57.3%。而市場對於上季度可口可樂的季度營收預估為 9.92B，EPS 預估為 0.45 美元。

2. 拜登將任命美聯儲的 萊爾 ‧ 布雷納德 為首席經濟顧問：據消息人士表示，拜登最快將於今日任命美聯儲副主席萊爾 ‧ 布雷納擔任白宮最高經濟政策職務。布雷納德將接替已宣布辭職的白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任布萊恩 ‧ 迪斯(Brian Deese)。

布雷納德過往被認為為最鴿派，金融監管最強者和自由民主最強者等一系列標籤，很符合拜登政府的需求；此外，拜登經濟團隊還將進行其它調動，NEC 成員 Bernstein 可能被任命為委員會主席，接替即將卸任的 Cecilia Rouse。目前美國仍處於高通膨、利率攀升和經濟增長放緩的不利因素下，因而下一任 NEC 成員的任務將為協助拜登落實行政命令到國會支出法案等各項經濟政策，以及解決棘手的債務限額等問題。

3. 臉書母公司進一步裁員：Meta 於去年 11 月宣佈大裁員 11,000 人後，近期再有消息傳出將於今年 3 月將進一步裁員以提高工作效率。Meta 創辦人祖克柏先前曾在臉書上貼文表示，目前正致力於讓組織結構扁平化，挪除一些中階主管，以便讓決策更迅速。

同時也採用人工智慧 (AI) 工具，以讓工程師更具生產力。也將更積極的削減績效不佳或者不再重要的計畫。此前祖克柏也在季報會議上表示今年將是有效率的一年，但近來的大規模人事變動，主管無法得知未來的工作量與人力，難以評估未來預算以及規劃，昨日臉書上漲 3.03% 至 179.43。

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