日元先生：植田可能在今年第四季啟動升息 助日元升至120

有「日元先生」稱號的前日本財務省副大臣榊原英資周二 (14 日) 表示，在植田和男的領導下，日本央行可能會在今年第四季提高利率，並幫助日元匯率由當前的 132 附近，升至 120 左右。

榊原認為，隨著國內通膨加速，植田可能被迫在 10 月至 12 月期間採取行動。

榊原表示，如果日本經濟表現一如預期，出現過熱情況，植田將必須改變當前政策，「他可能會收緊貨幣政策，而不是繼續放鬆」。

自上周五傳出植田將被提名為日本央行總裁後，市場加大了對日銀政策轉變的押注，其中，對日本可能在 7 月左右升息的猜測提高。一些投資者急於分析植田過往的著作，以深入了解他的觀點。

交易員完全有理由保持警惕—殖利率上升可能會促使日本投資者將資金匯回國內，從而導致流動性枯竭，並對全球借貸成本施加上行壓力。

日本政府周二正式公布植田和男的提名後，日元一度上漲 0.5%，較 10 月份的低點上漲了超過 15%。

榊原認為說，日本顯然已經擺脫了通貨緊縮，未來一段時間內，價格增長可能會在 2% 左右。「他們首先會停止放鬆貨幣政策，然後逐漸轉向收緊。」

去年 12 月，榊原曾表示日本央行可能最早在 1 月份收緊政策，隨著央行放棄其極端鴿派的設置，日元兌美元可能升至 120。