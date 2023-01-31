交易員重新關注美日利率政策差異 恐打擊日元近期反彈動能

隨著美元兌日元脫離去年 10 月以來的下行通道，至少從短期來看，日元漲勢似乎已走到盡頭，交易員的注意力重新轉回鷹派聯準會與鴿派日本央行的政策差距。

去年 10 月，由於日本央行出手干預，日元漲超 16%。當時人們認為，日元跌勢可能已到盡頭，隨著央行總裁即將換人，貨幣政策有望調整。12 月日本央行意外調高債券殖利率允許波動上限，更幫助日元穩定上漲。

然而，隨著央行總裁黑田東彥一再強調，將繼續維持寬鬆政策，日元近期走弱，並為美元進一步走升打開大門。分析師預計，如果聯準會在本周會議上，未如市場所願釋放很快暫停升息的信號，美元兌日元或上探 50 日移動均線。

City Index 分析師 Matt Simpson 在近期的報告中說，黑田東彥不理會市場反應，以及經常出乎市場意料的行為模式，意味著在他 3 月份的最後一次會議上，可能不會做出任何政策調整，將緊縮的任務留給他的接任者。

這一普遍的看法，已經削弱了日元近期的反彈動能。

周二 (31 日) 亞幣大多表現平淡、美元持穩的背景下，日元匯率小漲 0.2%，報 130.190 兌 1 美元。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示，在重大宏觀事件之前，即聯準會政策會議、歐洲央行會議和美國就業數據發布前，市場普遍持謹慎態度。

他認為，聯準會本周可能重申不打算降息的訊號，這將與市場預期相反，但儘管如此，市場正在升溫，認為聯準會將很快暫停升息。