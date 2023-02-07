投資外幣前搶先看！星展估日元150元價位恐難再現

美國聯準會升息進入最末段，也牽動外幣走勢，對於投資人想要布局外幣，彷彿走到「十字路口」，因此看準外幣趨勢尤為重要，星展銀行表示，預期美元今 (2023) 年將呈現高檔震盪整理，並估日元 150 元價位恐難再現。

美國聯準會何時降息，讓經濟得以喘息？對此，星展集團資深策略分析師楊政齡表示，美國通膨雖有望趨緩，但預期 3 月升息 1 碼 (0.25 個百分點) 後到今年底前利率都會按兵不動，最快要等明年第 1 季才會降息。

星展銀行今 (7) 日舉行第 1 季投資展望說明會。關於聯準會利率政策走向，星展認為，聯準會 3 月升息 1 碼後，在通膨壓力趨緩下，預期美國聯邦基金利率將在第 1 季攀升至 5%，並將一路維持利率不動到今年底。

星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，預期今年經濟將呈現溫和衰退的走勢，也就是俗稱的「軟著陸」；在經濟成長趨緩、市場利率處於高檔的情況下，只要通膨降溫，市場不必再透過高利率打擊通膨時，就是聯準會開始降息的時機。

美國放緩升息幅度也將牽動美元走勢，陳昱嘉指出，美元先前面臨超貶壓力，但因為美國非農就業數據優於市場預期，讓市場對於聯準會降息預期心理降溫，進而推升美國公債殖利率反彈，連帶也拉抬美元走勢。

陳昱嘉預估，今年美元指數預期將在 103 到 105 區間，呈現高檔震盪整理；至於日元部分，預期第 1 季日元兌美元將在 130 到 135 元區間震盪，先前的 150 元價位短期恐怕很難再現。

星展銀行認為，儘管聯準會政策趨緩，但美國在經濟成長及利差走勢仍優於其他成熟市場，研判美元將呈現高檔震盪；至於中國則受惠於防疫鬆綁與重新開放，有望推升人民幣走勢，因此也相對看好亞洲貨幣表現。

在投資配置部分，星展銀行建議，可考慮以「股六債四」比例配置，其中股票方面，儘管企業獲利普遍呈現衰退，但因評價面偏低，出現布局機會；在市場選擇上，相對看好美股、日股和亞洲股市，並認為中國可望受惠於疫後重新開放帶來的經濟刺激。

另外，歐股在去 (2022) 年第 4 季表現強勁，但地緣政治依舊不穩定，因此對歐股評價維持謹慎。