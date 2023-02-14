〈台幣〉美元轉弱新台幣終止連8貶 終場小升2.3分收30.215元

美國 1 月 CPI(消費者物價指數) 即將出爐，美元受觀望氛圍影響轉弱，新台幣兌美元今 (14) 日終止連續 8 個交易日貶值趨勢，終場小幅升值 2.3 分，收在 30.215 元，兩大外匯交易市場成交量合計共 12.95 億美元。

台股今天開高走高，加權指數終場上漲 110.2 點，收在 15654.48 點，三大法人合計買超 94.52 億元，其中外資終止連 3 賣，買超台股 87.29 億元。

美元指數偏弱整理，使主要亞幣匯率也跟著回升，新台幣今天以 30.21 元開出後升值 2.8 分，在外資匯入買股挹注下，盤中高點一度升至 30.175 元、低點貶至 30.222 元。

匯銀主管指出，受美股四大指數 13 日全數收紅激勵，台股今天也大漲逾百點，推升指數站上波段新高，新台幣隨著台股走揚翻升，但因美國 CPI 數據今晚即將出爐，市場瀰漫觀望氛圍，因此新台幣即便止貶反彈，但升幅相對有限。

匯銀主管認為，從美國強勁的就業數據，以及聯準會官員鷹派言論來看，市場預期聯準會仍將繼續升息，可望支撐美元匯率；短線先聚焦今晚即將公布的 CPI 數據，如果低於原本預期，美元可能繼續偏弱整理，新台幣匯率有機會持續止貶回升。