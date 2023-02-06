日本政府傳已徵詢雨宮正佳擔任日銀下任總裁  日元急貶摜破132

日經新聞報導，日本政府已經和日本銀行 (央行，BOJ) 現任副總裁雨宮正佳接洽，討論由他擔任日銀下任總裁，代表將延續現任總裁黑田東彥的超寬鬆政策立場，日元周一 (6 日) 急貶 1%，是逾三周以來首度摜破 132。

掌舵日銀長達十年的黑田東彥將在 4 月 8 日卸任，在超寬鬆政策招致愈來愈多有關扭曲市場功能的批評，繼任者備受關注。日本首相岸田文雄曾說，將在 2 月宣布接棒黑田的人選。

根據日經引述自政府和執政黨不具名消息來源的報導，日本政府和執政黨官員已經和雨宮正佳洽商，認為他擁有靈活性和豐富資源，是最佳繼任人選。

日經指出，日本政府尋找黑田繼任者和兩名新任委員的工作已經進入最後階段，目前正和執政黨討論流程。政府提名人選將在本月稍晚提交給國會，經參眾兩院通過就能立即生效，由於執政的自民黨在國會擁有過半優勢，因此人事案幾乎已經底定。

日本政府傳已徵詢雨宮正佳接任日銀總裁意願，日元應聲重挫。(圖: AFP)

受日銀人事案影響，日元兌美元在亞洲周一早盤重貶 1%，報 132.50 日元兌 1 美元，是 1 月 12 日以來最低。日元上周五重貶將近 2%，主因是美國公布的 1 月非農就業報告超乎預期，帶動美元勁揚。

在另一熱門選人選、日銀前副總裁中曾宏上周宣布，他已擔任亞太經濟合作會企業諮詢委員會 (ABAC) 的工作小組負責人之後，雨宮正佳就成為一馬當先的熱門人選。

有「日銀先生」之稱

雨宮正佳有「日銀先生」(Mr. BOJ) 的稱號，他從大學畢業就加入央行，在決策中心的時間已經長達數十年，負責的領導貨幣事務部門負責起草政策。

對投資人來說，雨宮比其他潛在繼任人選都來得鴿派，因他在黑田 2013 年的資產收購計畫中扮演重要角色，而且向來呼籲應保持超低利率。

但雨宮也曾在去年 7 月表示，日銀應該「一直」思考現行超寬鬆政策的意義，因此一些觀察家認為，視他為延續現行政策的央行總裁或許並不公平。

日本物價連續九個月高於央行 2% 目標，挑戰日銀繼續寬鬆的決心。 (圖: AFP)

日經的報導未說明雨宮正佳是否已經接受政府的提案。Nordea Bank ABP 資深策略師 Dane Cekov 說：「如果消息正確，而且雨宮正佳接受這個職務，外國投資人必須調整他們對日銀很快就要放棄超寬鬆政策的想法。一些人希望日本政府會屬意更鷹派的人選。」

日銀去年 12 月微調政策，放寬殖利率區間控管 (YCC) 區間，讓投資人揣測日銀可能即將退出貨幣寬鬆，而日銀總裁換人是政策轉向的最佳時機。日本 12 月物價年增幅達 4%，達到央行 2% 目標的兩倍。

岸田文雄親信、內閣官房副長官木原誠二強調物價穩定上漲的重要性，他周日向國營電視台 NHK 說：「最重要的事，是擁有一個能讓物價穩定和持續上漲的經濟環境。」