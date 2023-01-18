日銀按兵不動令日股大漲2%、日元貶破130 分析師這麼看

日本銀行 (BOJ，央行) 決策官員周三 (17 日) 一致決議按兵不動，未調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策，決策出爐後，日經 225 指數大漲逾 2%，日元重挫並貶破 130 整數關卡。

日銀九人決策小組決議，短期利率維持在負 0.1%，日本 10 年期公債殖利率目標區間保持在上月擴大後的正負 0.5% 之間。

日經 225 指數截稿前漲 2.44% 至 26777.12 點，傲視亞股，如香港恆生指數下跌 0.33%，中國上證指數、澳洲標普 ASX200 指數均持平，南韓 Kospi 指數下挫 0.66%。

美股標普 500 指數扭轉頹勢，微漲不到 0.1%，美債殖利率則下滑七個基點至 3.47%。日元重貶 2.6% 至 131.42 日元兌 1 美元，創去年 6 月以來最大降幅，美元指數上漲。

岩井 Cosmo 證券投資研究經理人 Shoichi Arisawa 認為，市場將持續不穩定，因為投資人仍懷疑日銀將再度調整政策。日銀即將在 2 月 10 日宣布繼任總裁提名人選，加上 3 月是現任總裁黑田東彥任內最後一場會議，可以預料這段期間將會是劇烈波動的。

State Street 經理人 Bart Wakabayashi 表示，日銀會議有很多耐人尋味之處，不只有按兵不動這個決策本身，決策發布時機甚早也值得關注，顯示幾乎一切都是事先安排好的腳本。

他認為，日銀認為市場正在非常關鍵的時刻，不希望看到瘋狂的揣測，更希望摧毀這些揣測，從日銀聲明中「我們會做任何事」這句話來看，像是對市場過於超前預期而有的回應。

東京住友人壽經濟學家 Haroaki Muto 則說，日銀把預期通膨率提高到接近 2%，並增加一些和通膨預期升高有關的評論，代表政策仍可能有所調整，例如等到新任日銀總裁上任之後宣布完全廢除 YCC 政策。