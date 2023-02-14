盤中速報 - 立隆電(2472)急拉2.35%報61.2元，成交366張

立隆電(2472-TW)近5分K漲速2.35%，14日09:27報61.2元，成交366張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

立隆電(2472-TW)近5日股價下跌0.34%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.13%。台灣加權指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+307 張
  • 外資買賣超：+316 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：-97 張
  • 融券增減：+1 張

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