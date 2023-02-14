盤中速報 - 王品(2727)急拉2.88%報214.5元，成交1,734張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.88%，14日09:21報214.5元，成交1,734張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.9%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,150 張
- 外資買賣超：+2,291 張
- 投信買賣超：-107 張
- 自營商買賣超：-1,034 張
- 融資增減：-202 張
- 融券增減：+37 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.99%
$11,299
原投組報酬率
+6.26%
$10,626
投組標的成分
40%
3207
20%
8222
20%
8050
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10%