盤中速報 - 王品(2727)急拉2.88%報214.5元，成交1,734張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.88%，14日09:21報214.5元，成交1,734張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲5.9%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,150 張
  • 外資買賣超：+2,291 張
  • 投信買賣超：-107 張
  • 自營商買賣超：-1,034 張
  • 融資增減：-202 張
  • 融券增減：+37 張

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