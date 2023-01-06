盤中速報 - 立隆電(2472)急拉2.13%報57.7元，成交126張

立隆電(2472-TW)近5分K漲速2.13%，06日09:17報57.7元，成交126張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

立隆電(2472-TW)近5日股價上漲4.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.03%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+237 張
  • 外資買賣超：+190 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：-51 張
  • 融券增減：-23 張

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