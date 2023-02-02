〈房產〉去年家戶購屋比 北部只有基隆逆勢成長 新竹縣爲買氣王

房仲業者統計象徵區域買氣的家戶購屋比，2022 全台的家戶購屋比約 3.5%，代表每百戶人家有 3.5 戶購屋，較 2021 年有 3.87% 的家庭購屋出現明顯衰退。以北部的北北基桃生活圈來看，只有基隆 2022 年家戶購屋比較 2021 年逆勢增加，反映在高房價的壓力下，有購屋人轉往平價區域購屋。

同時，以全台六都加上新竹地區的購屋王則是新竹縣，2022 年每百戶家庭有 5.77 戶購屋。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，從 2022 年買賣移轉衰退與家戶持續增加，大概就可嗅出 2022 年家庭買氣出現明顯衰退，若就區域來看，最有活力的還是桃、竹與台中市，每百戶家庭購屋比例高於其他都會區，主要原因包括就業機會多、人口結構年輕，區域裡面有更多的自用需求帶動。

值得留意的是，雙北市高房價仍持續導致部分購屋人向外尋求購屋機會，因此會發現基隆近年的大型推案，都成功吸引部分雙北通勤族往基隆購屋，雖然冬天氣候較為潮濕，但相對房價可負擔又能買到較大的居住空間。

統計顯示，以目前全台六都加上新竹地區，家戶購屋比最低的是台北市，去年每百戶家庭僅有 2.72 戶購屋，高房價問題加上捷運網絡成熟，讓大台北地區通勤族購屋時有更多選擇，但新北市、桃園市的家戶購屋比也都較 2021 年呈現衰退，整個北台灣去年房市買氣也受到高房價與外在因素影響，市場買氣出現明顯下滑。

不過在北北基生活圈中相對低價的基隆市，家戶購屋比從 2021 年的 3.6%，成長到 4.21%，成為 2022 年北台灣的房市小亮點，至於新竹縣家戶購屋比達 5.77%，明顯超越六都等區域，主要是因為新竹縣的都市規模不像直轄市那麼大，但卻有台灣重要的科技產業聚落，區域內聚集許多高所得的工作族群，同時每年也吸引許多工作人口往新竹移動，衍生出穩定的購屋需求。

而台中地區的家戶購屋比維持相對穩定，衰退幅度甚小，可能與市場逐漸進入交屋高峰期有關，南台灣的台南市與高雄市，2022 年每百戶約有 3.2 戶購屋，若就衰退幅度來看，高雄減少的幅度比台南略高一些。