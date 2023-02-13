美股盤前：重磅CPI公布在即，2023美國調整CPI權重規則必看!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 20 分)：

■ 道瓊指數：下跌 35 點，跌幅 -0.10% 至 33860。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 25.75，跌幅 -0.21% 至 12320.50。

■ 標普 500 指數：下跌 6.75，跌幅 -0.16% 至 4093.00。

【今日總經數據】明日美國將公布 1 月 CPI 數據。

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二、美股盤前關注重點

1. CPI 權重改變，去年影響重大因素比例下滑：2023 年的通膨有兩大主要關注面向，第一個是美國勞工部 (BLS) 更改 CPI 計算分類權重，第二個是勞動市場的發展狀況。

美國 BLS 在 2022 年底公告 2023 年的 CPI 權重計算規則將會出現重大調整，原本 BLS 的 CPI 計算權重依據是兩年為一個循環，最新的規定則會更改成一年一次調整。(延伸閱讀：通膨權重規則改變！美國一月 CPI 將採用新權重，2023 通膨趨勢穩定向下？)

以 2022 年與 2023 年為例，在原先的兩年循環的規則中，BLS 會在 2021 年計算好 2019 與 2020 年的美國消費情況與消費權重作為之後的 CPI 計算依據，而此次結果將是用於 2022 與 2023 年的 CPI 計算；但是最新的規則中，則改為一年計算一次，2022 年計算好 2021 年的情況作為 2023 年的 CPI 依據。

這樣的規則更改對 2023 年通膨有很重大的影響，原先是看 2019 與 2020 年的情況，現在則是 2021 年的情況，雖然更接近現在，消費者的消費習慣應該也會更接近當下的看法，通膨理論上會更真實，但是通膨主要是看 CPI 指數的年變化率，2022 年計算的指數與 2023 年計算的指數，基礎完全不同，這也讓 2023 年的通膨可能會出現重大變化。

目前上調幅度最大的為房屋，由 42.36% 上調至 44.38%。另外，娛樂及食品也些微上調權重。而下調幅度最大的為交通、教育、通訊以及醫療。調整後的 CPI 數據，去年 10、11、12 月的月增率皆上升。

10 月月增率自 0.4% 上修至 0.5%、11 月月增率自 0.1% 上修至 0.2%、12 月的月增率自 - 0.1% 上修至 0.1%。本週二將再公佈 1 月 CPI 數據，目前市場預期增率將自 6.5% 些微下滑至 6.2%，月增率將自 0.1% 上升至 0.4%。

2. 美國密西根大學消費者信心指數創 1 年新高：上週五公佈的美國 2 月密西根大學消費者信心指數初值自 64.9 升至 66.4。除高於市場預期的 65.1，也創下近一年新高；同時，消費者預期未來 1 年的通膨自上個月調查的 3.9% 上升至 4.2%，未來 5 年的通膨預期則維持在 2.9%。

3. 蘋果供應商將印度員工人數增加 1 倍以上：芬蘭的塞爾康公司為 iPhone 製造商的主要充電器供應商，近期公司高管表示將在未來三年內將其在印度的員工人數增加 1 倍以上，達到近 25,000 人。

賽爾康製造公司董事總經理 Sasikumar Gendham 表示，隨著轉向” 中國加一” 戰略，供應鏈皆在尋找替代方案，而印度有望成為最佳選擇。以 iPhone 供應鏈來說，目前已有至少 3 家蘋果全球供應商在印度組裝 iPhone，包含位於泰米爾納德邦的富士康和和碩，以及為於附近卡納塔克邦的緯創。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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