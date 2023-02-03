Meta風光大漲 祖克柏時來運轉 身家一日暴增124億美元

受惠於 Meta (META-US) 週四 (2 日) 股價飆升逾 23%，創始人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 淨資產一日暴增 124 億美元，達到 676 億美元，其全球富豪排名瞬間從一日前的 22 名上升到 16 名。

祖克柏在 2022 年經歷艱苦的一年，他企圖改變原有獲利模式，傾盡全部資源，積極打造元宇宙夢想，不過，資本市場並不買單。隨著元宇宙成本飆漲、廣告市場疲軟困境，Meta 大舉裁撤 13%、1.1 萬名的人員，Meta 股價在去年一路暴跌，祖克柏淨資產蒸發超過 710 億美元，跌幅達 57%。

祖克柏 2023 年迎來好的開始，Meta 週三宣布去年第四季營收達 321.7 億美元，明顯高於分析師預期的 316.5 億美元，祖克柏在財報會議上的談話也令投資人大為振奮。

祖克柏宣布今年將是 Meta 的「高效年」，公司優先事項之一是要將 Instagram 和 Facebook Reels 貨幣化，還將縮減今年開支和資本支出，取消多個資料中心項目，更要大砸 400 億美元買庫藏股。

祖克柏宣布今年將是 Meta 的「高效年」(圖片：AFP)

華爾街對祖克柏提出的方案感到滿意，Meta 週四股價飆升 23%，這是 Meta 自 2013 年 7 月以來的最佳單日表現，儘管 Meta 股價仍比 2021 年 9 月的高點低 51%。

受惠於 Meta 股價風光大漲，祖克柏身家一日暴增 124 億美元，達到 676 億美元，其全球富豪排名瞬間從一日前的 22 名竄升到 16 名，明顯超過印度首富阿達尼。

市場分析，這個評論反映科技業的一個新現實，財大氣粗、津貼無窮無盡的時代已經結束，Meta 現在正在學習量入為出，企圖在創新與削減成本之間取得平衡。