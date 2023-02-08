增加公司效率 Meta要求管理層轉職 否則請走人

Meta (META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 先前就曾表示，公司成長速度仍然太慢，因此今年將會 Meta 的「高效年」。有知情人士透露，為了提升效率，Meta 正要求許多經理、董事轉為個人貢獻者 (individual contributor)，否則就請離職。

知情人士說，這個過程在內部被稱為「扁平化」。個人貢獻者主要工作就是專注於編碼、設計、研究等業務，但不需要管理其他人員。

有部分 Meta 員工對此舉措深表認同，原因他們認為公司中不少團隊設定的目標其實太過相近，甚至有某些經理下面僅需管理 1 到 2 名員工的情況。

Meta 在去年 11 月首度進行了大規模裁員，解雇人數佔整體員工數的 13%。知情人士說，自那以後的幾個月裡，在職員工都對於可能再度裁員感到焦慮。

不過，知情人士說，本輪裁員將採行漸進式，變動將以個人為基礎，不會再出現大規模的形式來執行。

Meta 在 2023 年迎來好的開始，該公司去年第四季營收達 321.7 億美元，明顯高於分析師預期的 316.5 億美元。

祖克柏曾表示，公司優先事項之一是要將 Instagram 和 Facebook Reels 貨幣化，還將縮減今年開支和資本支出，取消多個資料中心項目，更要大砸 400 億美元買庫藏股。

市場分析，這反映科技業的一個新現實，財大氣粗、津貼無窮無盡的時代已經結束，Meta 現在正在學習量入為出，企圖在創新與削減成本之間取得平衡。