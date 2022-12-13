美銀調查：基金經理人對全球經濟成長悲觀情緒略見緩解

美國銀行對基金經理人的最新調查顯示，專業投資人對明年全球經濟成長前景的悲觀情緒有所緩解，同時看好中國經濟將更加強勁。

美銀這項對資產管理規模總計 7280 億美元的 281 名基金經理人的調查顯示，雖然對宏觀環境的情緒仍然悲觀，但預計 2023 年經濟將走弱的基金經理人所占比率從上月的 73% 降至 69%。

與此同時，約 75% 的基金經理人預計，隨著中國調整防疫措施並重新開放，中國經濟將出現更強勁的成長，遠高於上月調查的 13%，為 2021 年 5 月以來最樂觀的數字。

以哈奈特 (Michael Hartnett) 為首的美銀策略師在報告中指出，對通膨的擔憂也在逐漸減弱。90% 的基金經理人預計未來 12 個月通膨將下降，這個比率為紀錄新高。不過，接受調查的基金經理人認為，企業獲利前景依然黯淡，91% 預計 2023 年企業的獲利成長將惡化。

在此前提下，基金經理人對債券的看法比股票更為樂觀。股票相對於債券的相對部位已處於 2009 年以來的最低水平。約 27% 的基金經理人認為政府債券將成為 2023 年表現最好的資產，只有約 25% 認為是股票。

美銀調查還顯示，持續的高通膨和全球經濟深度衰退被視為明年最大的尾部風險；其他風險因素包括鷹派央行、地緣政治局勢惡化以及系統性信貸事件。接受調查的基金經理人對歐股短期內持悲觀態，88% 的受訪者預計，隨著歐洲地區經濟成長放緩，企業獲利將下滑。

其他調查結果還包括：68% 基金經理人認為未來 12 個月可能出現經濟衰退，低於 11 月的 77%；超過 50% 的基金經理人預計美元將出現大幅貶值，這是 2006 年 5 月以來的最大比率。